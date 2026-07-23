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Mesaj RO-Alert în Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian

Un mesaj RO-Alert a fost transmis în noaptea de joi spre vineri locuitorilor din județul Tulcea, după ce autoritățile au avertizat că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Este a doua alertă de acest tip emisă în județ, după cea transmisă în cursul zilei de joi.
Mesaj RO-Alert în Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Petre Apostol
24 iul. 2026, 01:53, Social
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Potrivit mesajului transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), populația este îndemnată să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min.”, se arată în mesajul RO-Alert.

Până la acest moment, autoritățile nu au anunțat producerea unor incidente.

Județul Tulcea a fost vizat în repetate rânduri de mesaje RO-Alert pe fondul atacurilor rusești cu drone asupra infrastructurii portuare din Ucraina, în apropierea graniței cu România.

În mai multe situații, fragmente de drone au fost descoperite pe teritoriul județului Tulcea, iar aeronave militare române și aliate au fost ridicate pentru monitorizarea și protejarea spațiului aerian.

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