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Un șofer băut și fără permis a provocat un accident în urma căruia doi adolescenți au ajuns la spital

Doi adolescenți, de 16 și 17 ani, au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat într-un parapet, în localitatea Bistrița Bârgăului. Șoferul avea o alcoolemie de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat și nu deținea permis de conducere.
Un șofer băut și fără permis a provocat un accident în urma căruia doi adolescenți au ajuns la spital
Poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
23 iul. 2026, 22:44, Social
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Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, un accident rutier s-a produs joi seară în localitatea Bistrița Bârgăului, pe Drumul Județean 173A, unde o mașină a intrat în coliziune cu un parapet.

La volan se afla un bărbat de 35 de ani din Bistrița Bârgăului.  În urma impactului, doi pasageri din autoturism, o fată de 16 ani și un băiat de 17 ani, ambii din aceeași localitate, au fost răniți. Adolescenții au avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, verificările efectuate de polițiști au arătat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Rutier în cadrul unui dosar penal, urmând documentarea faptelor.

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