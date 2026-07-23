Incendiul navei LPG Gas Lisbon / DSU: Nu există risc pentru populație sau pentru mediul marin

Potrivit DSU, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat joi o nouă misiune de cercetare în zona în care se află nava afectată de incendiu.

În timpul survolului, echipajul a realizat o nouă evaluare cu ajutorul sistemului de termoviziune al aeronavei. Față de misiunea desfășurată miercuri, autoritățile au constatat o scădere a temperaturii în zona afectată de incendiu și nu au identificat manifestări ale focului cu flacără deschisă.

DSU precizează că evoluția situației este monitorizată permanent, iar în funcție de rezultatele evaluărilor și de condițiile de siguranță va fi analizată posibilitatea accesului la bordul navei pentru efectuarea verificărilor necesare.

DSU mai arată că, până în prezent, nu există indicii privind un risc pentru populație sau un pericol de poluare a mediului marin.

O explozie s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe, în timp ce se îndrepta spre Sulina.

DSU a precizat că nava plecase din Egipt și se îndrepta către portul Reni din Ucraina având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan. Echipajul era format din 17 persoane. Membrii echipajului au fost salvați cu ajutorul unor ambarcațiuni ale autorităților române.

Nicușor Dan: Nava LPG Gas Lisbon a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți că nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în timpul nopții în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine de țărm.

Șeful statului a precizat că întregul echipaj a fost evacuat în siguranță, iar autoritățile române au intervenit imediat pentru gestionarea situației.