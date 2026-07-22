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Incendiul de pe nava comercială din Marea Neagră s-a stins, dar temperaturile ridicate împiedică accesul la bord

Incendiul izbucnit la bordul navei comerciale aflate în largul Mării Negre nu se mai manifestă cu flacără deschisă, însă temperaturile ridicate din zona afectată nu permit, deocamdată, accesul în siguranță la bord, a anunțat, miercuri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență IGSU).
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Laura Buciu
22 iul. 2026, 16:33, Social
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Potrivit IGSU, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a efectuat, miercuri, o misiune de cercetare aeriană în zona în care se află nava LPG Gas Lisbon.

În timpul survolului, echipajul a evaluat situația cu ajutorul sistemului de termoviziune al aeronavei. Verificările au arătat că incendiul nu mai este activ, însă în zona afectată persistă temperaturi ridicate.

În aceste condiții, accesul la navă nu poate fi realizat în siguranță, fiind necesară continuarea monitorizării până la reducerea riscurilor.

Autoritățile au anunțat că o nouă misiune de cercetare aeriană este programată pentru joi, dacă vremea va permite desfășurarea acesteia. În funcție de concluziile evaluării, vor fi stabilite măsurile operative necesare.

Situația este monitorizată permanent, arată IGSU.

Ce s-a întâmplat cu nava

O explozie s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe, în timp ce se îndrepta spre Sulina.

Departamentul pentru Situații de Urgență a precizat că nava plecase din Egipt și se îndrepta către portul Reni din Ucraina având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan. Echipajul era format din 17 persoane.

„Autoritățile române au intervenit pentru salvarea echipajului navei comerciale GAS LISBON, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion Liberia, care naviga în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe. Nava plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane”, a transmis DSU.

Incendiul a fost violent și a avariat foarte grav nava, iar echipajul nu a putut să folosească mijloacele de evacuare. Membrii echipajului au fost salvați cu ajutorul unor ambarcațiuni ale autorităților române. După sosirea la locul intervenției, echipajul navei SAR APOLLO a lansat la apă două plute de salvare, reușind evacuarea în siguranță a tuturor celor 17 membri ai echipajului.

 

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