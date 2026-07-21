Surse: Suspiciuni că petrolierul „Gas Lisbon” a fost lovit cu o dronă marină

Surse apropiate gestionării incidentului susțin că nava ar fi fost lovită de o dronă marină, dar autorul incidentului nu a fost stabilit oficial.

Președintele Nicușor Dan a declarat că nava „a fost lovită” și a apreciat că incidentul este „cel mai probabil” legat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

„Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile”, a transmis șeful statului. Până la finalizarea verificărilor, declarația președintelui nu reprezintă o atribuire oficială a atacului către Rusia.

Alerta a fost transmisă marți, la ora 00:05, către Centrul Maritim de Coordonare din Constanța – MRCC Constanța. Gas Lisbon anunța că se află în dificultate după izbucnirea unui incendiu la bord, semnalul fiind confirmat atât prin comunicații radio, cât și prin sistemul internațional de salvare Cospas-Sarsat.

Autoritatea Navală Română a indicat că nava se afla la aproximativ 14 mile marine de Sfântu Gheorghe. Președintele Nicușor Dan a vorbit însă despre o poziție aflată la circa 20 de mile marine, aproximativ 37-40 de kilometri, în largul țărmului românesc și în afara apelor teritoriale ale României.

Echipajul s-a refugiat în partea din față a navei

Incidentul a provocat avarii majore și un incendiu la nivelul suprastructurii. Cei 17 marinari s-au refugiat în zona prova, fără să mai poată utiliza mijloacele proprii de evacuare, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

La intervenție au fost mobilizate navele de căutare și salvare SAR Apollo și SAR Artemis, o navă a Gărzii de Coastă și alte mijloace disponibile. Comunicarea cu Gas Lisbon s-a desfășurat cu dificultate, mesajele fiind retransmise prin intermediul unei alte nave comerciale aflate în apropiere. O intervenție aeriană nu a putut fi realizată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Echipajul SAR Apollo a lansat două plute de salvare și a evacuat toate cele 17 persoane. Două dintre victime aveau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului, iar un al treilea marinar prezenta mai multe plăgi și o hemoragie. Cei trei au fost transportați la Tulcea și internați la terapie intensivă.

Nava transporta 3.790 de tone de propan spre Ucraina

Gas Lisbon plecase din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către Reni, unul dintre porturile ucrainene de pe Dunăre, aflat în apropierea graniței cu România. La bord se aflau peste 3.790 de tone de propan, un gaz extrem de inflamabil transportat în stare lichefiată.

Un remorcher a fost trimis în zonă pentru a împiedica intrarea navei în derivă și transformarea acesteia într-un pericol pentru navigație. Autoritățile au emis și o avertizare prin care celelalte nave trebuie să păstreze o distanță de cel puțin trei mile marine față de locul incidentului. Ministerul Apărării a pregătit un elicopter IAR-330 Puma Naval și două nave militare, care pot interveni la solicitarea autorităților civile.

Incendiul continua să se manifeste la nivelul suprastructurii în cursul dimineții, nava fiind ancorată. Autoritățile monitorizează inclusiv riscul unei explozii sau al unei eventuale poluări.

Ce se știe despre Gas Lisbon

Gas Lisbon, cu numărul IMO 9267974, este o navă specializată în transportul gazului petrolier lichefiat, construită în 2002. Are aproximativ 120 de metri lungime, 19 metri lățime și o capacitate deadweight de 8.064 de tone. Nava navighează sub pavilionul Liberiei.

Înaintea incidentului, datele AIS indicau că nava intrase în Marea Neagră după tranzitarea strâmtorilor turcești. Ultimul port raportat era zona de ancoraj Istanbul, de unde plecase în seara de 19 iulie.

Incidentul vine pe fondul escaladării atacurilor din Marea Neagră

Lovirea navei are loc într-o perioadă de intensificare a atacurilor asupra porturilor și transportului comercial din Marea Neagră. Cu o zi înainte, un atac rusesc asupra unei nave care transporta porumb în apropiere de Odesa a ucis zece persoane, potrivit autorităților ucrainene. Alte atacuri recente au avariat mai multe nave civile aflate în porturile ucrainene.

România s-a confruntat deja cu incidente provocate de extinderea războiului în apropierea teritoriului său. Pe 5 iunie, o dronă marină s-a autodetonat în Portul Constanța, în apropierea unui terminal petrolier, fără să provoace victime. Ucraina a susținut atunci că dispozitivul fusese deviat după ce sistemele sale de navigație au fost bruiate de Rusia.