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EPPO: Fraudă cu fonduri europene de 4 milioane de euro la un spital din România

Parchetul European (EPPO) a efectuat marți șapte percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu privind un proiect de aproximativ 4 milioane de euro, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
EPPO: Fraudă cu fonduri europene de 4 milioane de euro la un spital din România
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: EPPO
Oana Antipa
21 iul. 2026, 17:00, Social
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Ancheta are în vedere achiziția de echipamente și materiale medicale destinate reducerii infecțiilor asociate actului medical.

Șapte percheziții la instituții publice și firme

Potrivit unui comunicat al Parchetului European, perchezițiile au avut loc la un spital și la un Consiliu Județean din regiunea Muntenia, dar și la mai multe societăți comerciale și la domiciliul unor persoane vizate de anchetă.

În total, procurorii europeni au efectuat șapte percheziții pentru ridicarea de probe fizice și electronice care ar putea contribui la documentarea dosarului.

Suspiciuni că valoarea proiectului a fost majorată artificial

Anchetatorii susțin că există indicii solide potrivit cărora bugetul proiectului ar fi fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentelor și materialelor medicale care urmau să fie achiziționate.

Conform investigației, documentația utilizată pentru fundamentarea valorii proiectului ar fi inclus aproape 70 de oferte de preț neautentice, folosite pentru justificarea costurilor. Dacă suspiciunile se confirmă, acest mecanism ar fi condus la supraevaluarea contractului finanțat din fonduri europene.

Proiectul vizat de anchetă beneficiază de o finanțare de aproximativ 4 milioane de euro din Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene, instrumentul prin care sunt finanțate investițiile din cadrul PNRR.

Dosarul a pornit de la DNA și a fost sprijinit de OLAF

Parchetul European precizează că dosarul a fost inițial sesizat de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ulterior, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a transmis un raport privind suspiciunile de fraudă și a oferit sprijin operațional pe parcursul investigației.

La desfășurarea perchezițiilor au participat și structura de sprijin a EPPO din România, Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, serviciile de investigare a criminalității economice din Cluj și București, precum și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române.

Ancheta este în desfășurare

EPPO nu a făcut publice numele instituțiilor sau ale persoanelor implicate și nici nu a oferit, deocamdată, informații privind eventuale măsuri preventive sau prejudiciul estimat în urma anchetei.

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