Ce s-a descoperit după relocarea beneficiarilor azilelor din Bihor: sute de persoane fără acte și fără certificat de handicap

Potrivit oficialului, aproape 400 dintre cei relocați au fost integrați în servicii sociale din 20 de județe, iar monitorizarea cazurilor continuă.

Aproape 400 de persoane au fost relocate în centre sociale

Într-o postare publicată pe platforma Facebook, Dragoș Pîslaru a precizat că inspectorii sociali au efectuat până în prezent 79 de vizite pe teren pentru a monitoriza situația celor 409 persoane evacuate din centrele administrate de Pașca.

Potrivit datelor centralizate, 394 dintre beneficiari au fost integrați în servicii sociale din 20 de județe, iar alți 15 au fost internați în unități medicale pentru tratament și îngrijiri de specialitate.

Între timp, trei persoane au decedat. Doi dintre cei internați în spitale au murit, iar al treilea deces este cel al beneficiarului din județul Mureș, caz despre care autoritățile au informat anterior.

De asemenea, dintre cele 394 de persoane cazate inițial în centre sociale, alte cinci au fost internate ulterior în spitale.

Un beneficiar este căutat de polițiști

Ministrul a prezentat și două situații particulare apărute după relocare. Un bărbat în vârstă de 45 de ani, cazat la Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Horia, din județul Bihor, a părăsit centrul fără aprobare. Poliția a fost sesizată și desfășoară căutări pentru găsirea acestuia.

În schimb, o femeie de 62 de ani, aflată într-un centru din Stăuceni, județul Botoșani, a fost reintegrată în familie, fiind preluată de nepoata sa, la solicitarea acesteia.

Sute de persoane fără acte sau fără evaluări complete

Datele prezentate de Dragoș Pîslaru evidențiază și dificultățile administrative întâmpinate în cazul beneficiarilor relocați. Potrivit ministrului, doar 185 de persoane dețin acte de identitate, în unele cazuri expirate, în timp ce pentru alte 190 au fost demarate procedurile necesare pentru emiterea documentelor sau pentru stabilirea identității.

De asemenea, 136 de persoane dețin certificat de încadrare în grad de handicap, însă alte 115 necesită evaluarea în vederea obținerii unui astfel de document.

În ceea ce privește situația socială, doar 156 de beneficiari figurează cu venituri sau au declarat că obțin venituri, iar numai 24 au afirmat că dețin o locuință.

Evaluările continuă

Până în prezent, inspectorii sociali au realizat evaluarea inițială pentru 384 de persoane și evaluarea complexă pentru 126 dintre acestea. Totodată, pentru 197 de beneficiari au fost întocmite planuri individuale de intervenție și de acordare a serviciilor sociale.

Dragoș Pîslaru a precizat că monitorizarea persoanelor relocate continuă și că va publica periodic noi informații privind evoluția situației acestora.