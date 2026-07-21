Verificări după ce un șef de Post din Dâmbovița a fost reclamat că e beat

Sesizarea a fost făcută în 16 iulie, în jurul orei 17:20, de un bărbat din comuna Lungulețu. În urma apelului, la nivelul IPJ Dâmbovița a fost constituită o echipă operativă pentru verificarea de urgență a situației.

Potrivit polițiștilor, verificările au arătat că agentul reclamat nu era planificat în serviciu în ziua respectivă, însă desfășura activități de administrare a probatoriului într-un dosar penal și solicitase prezența unor persoane la sediul postului pentru audieri.

Conform IPJ Dâmbovița, pe fondul unor discuții contradictorii dintre polițist și persoanele prezente în sediu, acestea au părăsit sediul Postului, iar în exterior ar fi izbucnit un conflict între mai multe persoane, fiind semnalate acte de violență reciprocă.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și distrugere. De asemenea, cercetările au fost extinse pentru infracțiunile de purtare abuzivă și lipsire de libertate.

Separat de ancheta penală, structura de control intern a IPJ Dâmbovița a declanșat cercetarea prealabilă privind conduita polițistului, inclusiv aspectele referitoare la prezența acestuia la sediul postului și la interacțiunea cu persoanele implicate, în vederea stabilirii existenței unor eventuale abateri disciplinare.