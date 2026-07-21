Rețea de trafic cu ciuperci halucinogene, destructurată de DIICOT. Trei persoane au fost reținute

Procurorii DIICOT susțin că, pe parcursul anului 2026, un bărbat de 26 de ani ar fi înființat și dezvoltat, la locuința sa din București, o cultură de ciuperci halucinogene destinată comercializării. Acesta ar fi fost sprijinit de alți doi suspecți, în vârstă de 24 și 27 de ani, care ar fi participat la întreținerea culturii.

Potrivit procurorilor, după recoltare, o parte din ciupercile halucinogene ar fi fost vândute atât complicilor, cât și altor persoane, la prețul de 10 lei pe gram. De asemenea, în perioada martie – mai 2026, principalul suspect ar fi ajutat unul dintre coinculpați să își dezvolte propria cultură de ciuperci halucinogene, furnizându-i kituri și pregătindu-le pentru cultivare.

Cercetările au arătat că persoanele investigate ar fi procurat, deținut, oferit gratuit, intermediat și comercializat nu doar ciuperci halucinogene, ci și canabis, ketamină și cocaină.

În urma perchezițiilor desfășurate în București și județul Ilfov, anchetatorii au ridicat peste 50 de kituri pentru cultivarea ciupercilor, aproximativ opt kilograme de ciuperci și fragmente vegetale aflate în diferite stadii de dezvoltare, circa 1,5 kilograme de ciuperci halucinogene uscate, canabis, timbre LSD, recipiente cu substanțe chimice, cântare, grindere și alte mijloace de probă.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate și diferite cantități de droguri tranzacționate de suspecți.

Procurorii DIICOT au sesizat Tribunalul Prahova cu propunerea de arestare preventivă a celor trei persoane reținute.