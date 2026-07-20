Alertă meteo în București și Ilfov. Cod portocaliu de furtuni, grindină și rafale puternice până la ora 22:00

Alerta este valabilă în intervalul orar 12:00–22:00.

Potrivit meteorologilor, în Capitală și în județul Ilfov sunt așteptate averse torențiale, iar cantitățile de apă vor ajunge la 25–50 de litri pe metrul pătrat.

Fenomenele vor fi însoțite de frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 70–90 de kilometri pe oră și grindină de dimensiuni medii, posibil chiar mari.

Autoritățile recomandă populației să amâne activitățile în aer liber și să evite lucrul în spații deschise sau la înălțime pe durata avertizării.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să închidă ferestrele, să fixeze obiectele aflate în exterior și să evite zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt.

Totodată, un Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată va fi valabil luni, între orele 12:00 și 22:00, în cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații Meridionali și Orientali. Sunt prognozate averse torențiale, vijelii cu rafale de 70–90 km/h, grindină și cantități de apă de 25–50 l/mp, izolat de peste 60–70 l/mp.