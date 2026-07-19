Alertă de vreme severă imediată. Cod roșu în Neamț. Grindina uriașă și vijeliile puternice lovesc mai multe localități

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică o avertizare nowcasting Cod roșu pentru mai multe localități din județul Neamț. Meteorologii anunță grindină de mari dimensiuni, ploi torențiale și vijelii cu rafale ce pot depăși 90 km/h.