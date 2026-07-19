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Alertă de vreme severă imediată. Cod roșu în Neamț. Grindina uriașă și vijeliile puternice lovesc mai multe localități

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică o avertizare nowcasting Cod roșu pentru mai multe localități din județul Neamț. Meteorologii anunță grindină de mari dimensiuni, ploi torențiale și vijelii cu rafale ce pot depăși 90 km/h.
Alertă de vreme severă imediată. Cod roșu în Neamț. Grindina uriașă și vijeliile puternice lovesc mai multe localități
Andreea Tobias
19 iul. 2026, 14:29, Știrile zilei
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Sunt vizate localitățile Grumăzești, Bodești, Petricani, Girov, Crăcăoani, Bălțătești, Ștefan cel Mare, Ghindăoani, Negrești și Dobreni.

Meteorologii avertizează că, până la ora 15.00, sunt așteptate:

  • grindină de mari dimensiuni, cu diametrul de 5-7 centimetri;
  • averse torențiale, cu acumulări de peste 50-60 l/mp;
  • frecvente descărcări electrice;
  • vijelii puternice, cu rafale ce pot depăși 90 km/h.

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