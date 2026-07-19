Cod roșu de furtună în trei județe din Transilvania

Potrivit ANM, sunt vizate localitățile Baraolt, Brăduț, Vârghiș din județul Covasna, Racoș, Homorod, Cața, Augustin din județul Brașov și Vlăhița, Lueta, Mărtiniș, Feliceni, Merești, Ocland, Ulieș din județul Harghita.

În aceste zone se vor înregistra averse torențiale care vor depăși 35-40 l/mp, după ce în zona avertizată s-au acumulat cantități de apă de peste 40-45 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici și medii (2…5 cm).

Avertizarea Cod roșu este în vigoare duminică până la ora 16.00.