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Cod roșu de furtună în trei județe din Transilvania

O avertizare Cod roșu de furtună a fost emisă de ANM duminică pentru localități din trei județe din Transilvania.
Cod roșu de furtună în trei județe din Transilvania
foto cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
19 iul. 2026, 15:16, Social
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Potrivit ANM, sunt vizate localitățile Baraolt, Brăduț, Vârghiș din județul Covasna, Racoș, Homorod, Cața, Augustin din județul Brașov și Vlăhița, Lueta, Mărtiniș, Feliceni, Merești, Ocland, Ulieș din județul Harghita.

În aceste zone se vor înregistra averse torențiale care vor depăși 35-40 l/mp, după ce în zona avertizată s-au acumulat cantități de apă de peste 40-45 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici și medii (2…5 cm).

Avertizarea Cod roșu este în vigoare duminică până la ora 16.00.

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