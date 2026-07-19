De la caniculă la furtuni violente în câteva ore. Harta județelor unde vremea o ia razna – ANM

Duminică, în Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei și sud-vestul Dobrogei este cod galben de caniculă. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-22 de grade.

Luni, canicula se restrânge la sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei, cu maxime de 34-35 de grade.

Ce zone sunt sub cod portocaliu de vijelii?

Duminică, între orele 13:00 și 20:00, jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, Carpații Orientali și Meridionali intră sub cod portocaliu. Sunt așteptate averse torențiale, vijelii cu rafale de 70-90 km/h și grindină de până la 5 centimetri.

Cantitățile de apă pot ajunge la 40-60 litri pe metru pătrat în doar câteva ore.

Ce alte zone sunt sub avertizare de instabilitate atmosferică?

Duminică, zonele montane, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei, Moldovei și Oltenia sunt sub cod galben. Sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici dimensiuni.

În noaptea de duminică spre luni, avertizarea se mută spre Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei.

Luni, instabilitatea atmosferică revine în Moldova, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și în Carpații Orientali și Meridionali.