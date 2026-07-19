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De la caniculă la furtuni violente în câteva ore. Harta județelor unde vremea o ia razna – ANM

ANM a emis duminică cinci mesaje de avertizare meteorologică, valabile între 19 și 21 iulie. Caniculă, nopți tropicale, vijelii puternice și grindină vor afecta mare parte din România.
De la caniculă la furtuni violente în câteva ore. Harta județelor unde vremea o ia razna - ANM
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
19 iul. 2026, 10:38, Știrile zilei
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Duminică, în Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei și sud-vestul Dobrogei este cod galben de caniculă. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-22 de grade.

Luni, canicula se restrânge la sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei, cu maxime de 34-35 de grade.

Ce zone sunt sub cod portocaliu de vijelii?

Duminică, între orele 13:00 și 20:00, jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, Carpații Orientali și Meridionali intră sub cod portocaliu. Sunt așteptate averse torențiale, vijelii cu rafale de 70-90 km/h și grindină de până la 5 centimetri.

Cantitățile de apă pot ajunge la 40-60 litri pe metru pătrat în doar câteva ore.

Ce alte zone sunt sub avertizare de instabilitate atmosferică?

Duminică, zonele montane, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei, Moldovei și Oltenia sunt sub cod galben. Sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici dimensiuni.

În noaptea de duminică spre luni, avertizarea se mută spre Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei.

Luni, instabilitatea atmosferică revine în Moldova, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și în Carpații Orientali și Meridionali.

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