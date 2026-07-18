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Trei plante rezistente la secetă, ce nu trebuie udate în timpul valurilor de căldură

Pe măsură ce temperaturile ridicate afectează mai multe regiuni, grădinarii pot alege trei plante rezistente la secetă. Acestea nu trebuie udate în timpul valurilor de căldură, fiind o metodă ușoară de a vă menține grădina prosperă în timpul verii.
Trei plante rezistente la secetă, ce nu trebuie udate în timpul valurilor de căldură
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
18 iul. 2026, 11:02, Life-Inedit
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Având în vedere schimbările climatice care aduc valuri de căldură mai frecvente, grădinarii sunt încurajați să aleagă plante care pot face față la secetă, potrivit Express.

Deși udarea regulată poate părea singura soluție, experții spun că selectarea plantelor tolerante la secetă poate ajuta la reducerea întreținerii. În același timp, puteți menține grădinile vibrante pe tot parcursul verii.

Există trei plante care pot prospera în căldură fără udare frecventă. Acest aspect le face ideale pentru grădini pe timpul verii, potrivit sursei.

Echinacea

Echinacea este o plantă preferată de grădinarii care caută flori colorate cu întreținere minimă. Disponibilă într-o varietate de nuanțe vibrante, această plantă perenă rezistentă tolerează foarte bine condițiile de secetă. De asemenea, se descurcă bine în majoritatea tipurilor de sol.

Florile sale mari atrag fluturi și polenizatori pe tot parcursul verii. Capacitatea sa de a se auto-însămânța înseamnă că grădinarii se pot bucura de plante noi an de an, fără costuri sau efort suplimentar, arată sursa citată.

Lavanda

Lavanda rămâne una dintre cele mai fiabile alegeri pentru grădinarii care caută o plantă care necesită puțină întreținere. Această plantă parfumată este renumită pentru sezonul său lung de înflorire. Este cunoscută și pentru toleranța la secetă și capacitatea de a atrage albine și alte insecte polenizatoare.

Adaptată la climate calde și uscate, se dezvoltă bine în plin soare și în sol bine drenat. Astfel, este o plantă potrivită pentru condițiile de caniculă.

Agapanthus

Agapanthus este o plantă sud-africană impresionantă, cunoscută pentru tulpinile sale înalte, acoperite cu ciorchini de flori albastre, violet sau albe. Totodată, este rezistentă la temperaturile extreme.

Deoarece agapanthus dezvoltă sisteme radiculare puternice, acesta poate fi, de asemenea, divizat și replantat în timp. Astfel, permite grădinarilor să își extindă grăfina cu cheltuieli suplimentare mici, potrivit aceleiași surse.

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