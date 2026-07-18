Creierul, rinichii, inima, mușchii: totul este apă. Cum să rămâi hidratat chiar și pe caniculă

1. Câtă apă trebuie să bei?

Nu există o cantitate universală, deoarece necesarul depinde de climă, activitate fizică și caracteristicile fiecărei persoane. În general:

– femeile au nevoie de aproximativ 2 litri/zi;

– bărbații de aproximativ 2,5 litri/zi;

– în zilele foarte călduroase sau în timpul efortului intens este necesar un aport mai mare.

Aproximativ 20% din necesarul zilnic de apă provine din alimente, în special din fructe și legume.

2. Sunt necesari electroliții?

Pentru majoritatea oamenilor, nu. Electroliții devin importanți doar în cazul exercițiilor fizice intense și prelungite, când se pierde multă transpirație. În rest, o alimentație echilibrată furnizează suficient sodiu și potasiu.

3. Este apa cea mai bună alegere?

Apa rămâne cea mai recomandată băutură pentru hidratare. Totuși, și alte lichide contribuie la aportul zilnic. Laptele poate menține hidratarea mai mult timp datorită conținutului de proteine și electroliți. Cafeaua are un efect diuretic redus și nu produce deshidratare în consum moderat. Alcoolul devine deshidratant doar în cantități mari.

4. Cum este bine să bei apa?

Este recomandat să consumi lichide constant pe parcursul zilei, nu doar atunci când apare senzația de sete. Un pahar de apă dimineața și câte unul la mesele principale reprezintă o strategie simplă pentru o hidratare eficientă.

5. Cum îți dai seama că ești deshidratat?

Senzația de sete apare cu întârziere, deci nu este cel mai bun indicator. Alte semne sunt:

– urină închisă la culoare;

– urinări rare (de cinci ori sau mai puțin pe zi);

– oboseală și scăderea energiei.

6. Poți bea prea multă apă?

Da, deși este rar. Consumul excesiv într-un timp foarte scurt poate dilua nivelul de sodiu din sânge și poate provoca complicații grave. Cea mai sigură abordare este consumul moderat și distribuit uniform pe parcursul zilei.

În concluzie, hidratarea corectă nu înseamnă să bei cantități foarte mari de apă, ci să îți adaptezi aportul la nevoile organismului și să îl distribui constant pe parcursul zilei, potrivit Science Focus. Pentru majoritatea oamenilor, apa, o alimentație bogată în fructe și legume și un consum regulat de lichide sunt suficiente pentru o hidratare optimă.