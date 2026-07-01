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Un truc simplu cu apă reduce poluarea generată de motoarele diesel cu peste 60%

O modificare surprinzător de simplă a combustibilului ar putea contribui la soluționarea uneia dintre cele mai mari probleme ale motoarelor diesel: poluarea.
Un truc simplu cu apă reduce poluarea generată de motoarele diesel cu peste 60%
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
01 iul. 2026, 23:39, Life-Inedit
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Motoarele diesel alimentează o gamă largă de vehicule și utilaje, de la camioane de marfă și utilaje agricole până la generatoare și utilaje industriale.

Acestea sunt apreciate pentru puterea, durabilitatea și eficiența lor în ceea ce privește consumul de combustibil, potrivit ScienceDaily.

Există însă și un dezavantaj. Gazele de eșapament ale motoarelor diesel reprezintă o sursă majoră de poluare a aerului, eliberând gaze și particule care pot dăuna sănătății umane.

Cercetătorii afirmă că o soluție surprinzător de simplă ar putea ajuta la rezolvarea acestei probleme. Conform unei analize, amestecarea unor cantități mici de apă în motorină ar putea reduce dramatic emisiile nocive. În același timp, menține și chiar îmbunătățește, performanța motorului.

Echipa de cercetare a examinat dovezile privind tehnologia emulsiei de apă în motorină (WiDE), o abordare care amestecă picături minuscule de apă în motorină. Concluziile sugerează că această modificare relativ simplă a combustibilului ar putea oferi o modalitate practică de a face motoarele diesel mai ecologice, fără a fi necesare reproiectări costisitoare.

De ce poluarea cu motorină reprezintă o provocare

În ciuda numeroaselor avantaje, motoarele diesel produc cantități semnificative de poluanți. Printre cei mai îngrijorători se numără oxizii de azot, denumiți adesea NOx, și particulele în suspensie.

Oxizii de azot contribuie la formarea smogului și pot irita plămânii, în timp ce particulele fine constau în particule microscopice care pot fi inhalate adânc în sistemul respirator. Expunerea la acești poluanți a fost asociată cu afecțiuni respiratorii și alte probleme de sănătate. Emisiile de motorină joacă, de asemenea, un rol în impactul asupra mediului legat de schimbările climatice.

Vehiculele moderne cu motor diesel se bazează adesea pe tehnologii precum convertizoarele catalitice și filtrele de particule pentru a reduce poluarea. Deși eficiente, aceste sisteme pot spori atât complexitatea, cât și costul motoarelor.

Cercetătorii sugerează că tehnologia emulsiei de apă în motorină ar putea oferi o abordare complementară mai simplă.

Cum funcționează combustibilul de tip „apă în motorină”

La prima vedere, adăugarea de apă în motorină poate părea contraintuitivă. Apa și combustibilul sunt de obicei considerate o combinație nefavorabilă în interiorul unui motor.

Cheia constă în faptul că apa nu este pur și simplu turnată în rezervorul de combustibil. În schimb, picături minuscule de apă sunt dispersate uniform în motorină cu ajutorul unor compuși cunoscuți sub numele de surfactanți. Surfactanții acționează ca stabilizatori. Aceștia ajută apa să rămână în suspensie în combustibil și împiedicând separarea amestecului. Emulsiile formulate corespunzător pot rămâne stabile până la șaizeci de zile.

Când combustibilul este injectat în motor și se aprinde, se întâmplă ceva neobișnuit. Apa captată se transformă rapid în vapori. Această expansiune bruscă creează ceea ce cercetătorii numesc o „micro-explozie”, care fragmentează combustibilul în picături mai fine și îmbunătățește modul în care acesta se amestecă cu aerul.

O amestecare mai bună duce la o ardere mai completă. În același timp, prezența apei contribuie la scăderea temperaturilor maxime de ardere din interiorul motorului. Această combinație oferă două beneficii importante. Temperaturile mai scăzute reduc formarea oxizilor de azot, în timp ce o combustie mai completă reduce emisiile de funingine și de particule.

Pentru industriile care continuă să depindă de energia pe bază de motorină, un amestec simplu de apă și combustibil ar putea oferi o cale neașteptat de eficientă către un aer mai curat.

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