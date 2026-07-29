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„O situație excepțional de gravă”: Mai mult de jumătate din teritoriul Angliei se confruntă cu „o secetă fulgerătoare”

Peste jumătate din teritoriul Angliei „se confruntă în prezent cu o secetă fulgerătoare”. Aceasta s-a dezvoltat „foarte rapid sub efectul combinat al precipitațiilor foarte scăzute și al temperaturilor ridicate”.
„O situație excepțional de gravă”: Mai mult de jumătate din teritoriul Angliei se confruntă cu „o secetă fulgerătoare”
Ioana Târziu
29 iul. 2026, 16:12, Știri externe
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În Anglia, luna iulie este pe cale să devină cea mai secetoasă înregistrată vreodată, a anunțat miercuri Agenția pentru Mediu, conform AFP.

În peste jumătate din teritoriul țării a fost declarată secetă.

O zonă extinsă din centrul, estul și sudul țării „se confruntă în prezent cu o secetă fulgerătoare”. Ea s-a dezvoltat „foarte rapid din cauza unei combinații de precipitații foarte scăzute și temperaturi ridicate”, a transmis agenția.

Ploi reduse pentru această perioadă a anului

Precipitațiile din iulie au atins doar 7% din nivelurile obișnuite pentru această perioadă a anului. În sudul Angliei, au atins doar 1%. Regiunile afectate includ East Anglia, Hertfordshire, Greater London, Valea Tamisei, Hampshire și Insula Wight, Devon, Cornwall și West Midlands în centru, potrivit sursei.

O altă treime din țară este considerată a se confrunta, de asemenea, cu o secetă prelungită. 

„Nivelurile râurilor scad. Fermierii sunt forțați să recolteze mai devreme decât era planificat. Riscul de incendiu crește, iar milioane de oameni sunt supuși restricțiilor de utilizare a apei”, a mai transmis Agenția pentru Mediu.

„O situație excepțional de gravă”

„Consumăm apă mai repede decât o poate regenera natura. O a doua secetă de vară consecutivă (după cea din 2025) este o situație excepțional de gravă. Va avea repercusiuni de durată asupra mediului nostru, asupra faunei sălbatice și asupra economiei”, a avertizat Helen Wakeham, directoarea departamentului de apă din cadrul agenției.

Anglia a cunoscut deja trei valuri de căldură din luna mai. Un al patrulea este în curs de desfășurare, potrivit Agenției de Mediu.

Luna iunie a fost cea mai fierbinte lună de când au început înregistrările în 1884, temperaturile record fiind depășite mai multe zile la rând în timpul unui val de căldură excepțional. Acesta a dus la închiderea școlilor și la perturbări ale transportului, mai arată sursa.

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