Franța: Veterinarii tratează animalele de companie ale persoanelor evacuate din cauza incendiilor de vegetație

La Centrul Expozițional din Bordeaux, Franța, a fost amenajată o zonă veterinară pentru animalele de companie aparținând persoanelor evacuate de incendiile din Gironde, potrivit Euronews.

O echipă de veterinari le oferă animalelor hrană, tratament și sprijin în timp ce familiile le așteaptă întoarcerea acasă.

Facilitatea a fost creată după ce locuitorii au fost forțați să-și părăsească locuințele din cauza incendiilor care s-au răspândit în regiunea Gironde din sud-vestul Franței.

Veterinarii și voluntarii au grijă de animalele de companie

Voluntari și profesioniști veterinari au avut grijă de animale, de la câini și pisici la iepuri. Aceștia au ajutat familiile să facă față perturbărilor, potrivit sursei.

Persoanele evacuate au spus că prezența echipei veterinare le-a adus liniște sufletească într-o perioadă dificilă. Astfel, le-au permis să-și țină animalele cu ei în timp ce așteaptă să se întoarcă acasă.

Miercuri, autoritățile din Gironde au declarat că incendiul nu s-a extins peste noapte. Temperaturile în creștere și vânturile de după-amiază ar putea reaprinde flăcările și ar putea transporta scântei peste barierele anti-incendiu.

Incendiul a forțat 220.000 de oameni să se refugieze

Incendiul din Gironde a forțat 220.000 de persoane să se refugieze. De atunci, zeci de mii de persoane au fost lăsate să se întoarcă acasă, dar autoritățile au avertizat că pericolul nu a trecut.

Météo-France a anunțat că miercuri va fi cea mai caldă și cea mai uscată zi a săptămânii. Va fi un risc ridicat de incendii forestiere în toate regiunile Franței. Seceta acoperă acum Franța continentală și Corsica. De asemenea, solurile se apropie de nivelul record de uscăciune atins în august 2022.