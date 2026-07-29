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Ursula von der Leyen, mesaj pentru pompierii români: Din toată inima, doresc să le mulțumesc

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a transmis mulțumiri pompierilor români care participă la misiunea de combatere a incendiilor de vegetație din Franța, apreciind că aceștia demonstrează prin intervenția lor valoarea solidarității europene.
Ursula von der Leyen, mesaj pentru pompierii români: Din toată inima, doresc să le mulțumesc
Sursa foto: captură Facebook
Laura Buciu
29 iul. 2026, 16:22, Știri externe
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de apreciere pompierilor români implicați în misiunea europeană de combatere a incendiilor de vegetație din Franța, după ce România a decis să își prelungească participarea cu încă două săptămâni, la solicitarea autorităților franceze.

„Pompierii români au răspuns din nou apelului de a sprijini Franța în acest sezon dificil al incendiilor de vegetație. Odată cu preluarea misiunii de către o nouă echipă în departamentul Var, ei demonstrează în mod concret ce înseamnă solidaritatea europeană. Din toată inima, doresc să le mulțumesc acestor pompieri curajoși. Curajul și devotamentul lor ne reamintesc un adevăr simplu: atunci când suntem uniți, suntem mai puternici”, a declarat Ursula von der Leyen.

Pompierii români intervin în departamentul Var, din Franța

Miercuri, cel de-al treilea contingent românesc specializat în stingerea incendiilor de vegetație a plecat spre Franța, urmând ca de la 1 august să preia misiunea echipei aflate în prezent în departamentul Var.

Contingentul este format din 40 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care vor interveni alături de echipe din alte state membre în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Participarea României la misiune a fost prelungită cu încă două săptămâni la solicitarea autorităților franceze, în contextul unui sezon al incendiilor de vegetație tot mai sever în Europa.

Comisia Europeană arată că, în această vară, peste 770 de pompieri din 14 state europene sunt pre-poziționați în zone cu risc ridicat din Franța, Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Cipru, fiind sprijiniți de flota europeană rescEU.

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