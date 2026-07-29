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Jurnalistă din Rusia, condamnată la 12 ani de închisoare pentru trădare. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise

Jurnalista rusă Darya Shipacheva a fost condamnată miercuri la 12 ani de închisoare pentru trădare, după un proces desfășurat cu ușile închise.
Jurnalistă din Rusia, condamnată la 12 ani de închisoare pentru trădare. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise
Maria Nițu
29 iul. 2026, 16:53, Știri externe
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Jurnalista de origine rusă Darya Shipacheva a fost condamnată miercuri la 12 ani de închisoare într-o colonie penală, după ce un tribunal din Moscova a găsit-o vinovată de trădare. Informația a fost transmisă de agenția rusă Interfax.

Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar autoritățile nu au făcut publice detalii oficiale despre dosar. Potrivit Interfax, care citează alte publicații ruse, acuzațiile ar avea legătură cu un presupus transfer de bani către Ucraina.

Darya Shipacheva și-a recunoscut vinovăția, iar instanța i-a aplicat pedeapsa minimă prevăzută de lege pentru infracțiunea de trădare, respectiv 12 ani de detenție într-o colonie penală.

La anunțarea verdictului, jurnalista a părut vizibil afectată. Un scurt videoclip publicat de publicația independentă Mediazona, filmat în sala de judecată, o surprinde în stare de șoc în momentul în care află sentința.

Potrivit Mediazona, Darya Shipacheva era specializată în jurnalism științific și medical și a colaborat de-a lungul timpului cu mai multe organizații media importante din Rusia.

Cazul a avut acest deznodământ din cauza restricțiilor tot mai severe impuse presei după declanșarea invaziei rusești în Ucraina, în 2022. De atunci, autoritățile de la Moscova au înăsprit legislația privind cenzura și măsurile împotriva jurnaliștilor și instituțiilor media independente.

Înainte de pronunțarea sentinței, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ), organizație internațională care monitorizează libertatea presei, a anunțat că 29 de jurnaliști se aflau în închisoare în Rusia din cauza activității lor profesionale.

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