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În ce situație juridică se află președintele USR, Dominic Fritz? Radu Marinescu: „Este ok din perspectiva societății ca o persoană care se află într-un conflict de interese să nu fie deloc pedepsită?”

Radu Marinescu, fost ministru al Justiției în Guvernul plin condus de Ilie Bolojan, a vorbit în emisiunea OFF The Record, difuzată de Mediafax, despre situația juridică a președintelui USR, Dominic Fritz, condamnat definitiv pentru conflict de interese administrativ.
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Sorina Matei
24 iul. 2026, 15:13, Politic
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Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, a vorbit în emisiunea OFF The Record, difuzată de Mediafax, despre situația juridică a președintelui USR, Dominic Fritz.

„Este un conflict de interese stabilit definitiv”

Discuția are loc în contextul noii legi a Integrității promovată de PNL, USR și UDMR, proiect care secretizează declarațiile de avere și dezincriminează conflictul de interese administrativ, situație în care a fost condamnat liderul USR:

„În principiu, nu (n.r. este impactat domnul Fritz), legea se aplică pentru viitor. Este ok din perspectiva noastră și a societății ca o persoană care se află într-un conflict de interese să nu fie deloc pedepsită? (…) Eu mi-aduc aminte că atunci când, să zicem, membri ai Partidului Social Democrat erau puși sub acuzare sau chiar la începutul unor proceduri, li se striga imediat, fără penali, fără dați-vă demisia, plecați, gest de onoare. Acum avem o condamnare definitivă, o hotărâre definitivă. Este un conflict de interese stabilit definitiv. Hotărârea judecătorească e hotărârea judecătorească. Asta este unicul adevăr. (…)

La final, sigur, când este un adevăr definitiv stabilit, atunci asta este adevărul. Ți-l asumi sau nu, este o chestiune personală, dar spune ceva și chestiunea asta. Mai departe, dacă legea impune niște efecte obligatorii, asta este legea. Nu văd ce mai e de discutat. (…) Orice conduită care e contrar unei obligații legale are niște consecințe. Efectele legii sunt clare. (…) A fost o perioadă în care existau mii de dosare deschise și cu privire la magistrați”.

Radu Marinescu a vorbit în emisiunea OFF The Record despre dubla măsură prin care politicienii se raportează la deciziile Justiției:

„Eu nu văd lucrurile într-o cheie personalizată. Nu văd nicio justiție ieșită din minți, nu văd nici persoana Fritz, Bolojan sau X- ulescu. Dar indiferent cine ai fi, nu poți să promovezi un discurs de maniera justiția e rea numai când mă incomodează pe mine și e bună când îi ia pe alții. Ori asta constat eu că se întâmplă în momentul de față într-o anumită zonă politică.

Pe de altă parte, nu poți niciodată să spui că Justiția nu e în regulă, să ai un război cu justiție. Așa ceva nu poate să existe într-o societate sănătoasă și într-o societate normală. În momentul în care vii și spui că justiția are un interes, că justiția face nu știu ce fel de jocuri, e foarte grav. (…)

Cine m-a abordat pe mine atunci, punându-mă sub semnul întrebării – doar pentru că aruncase niște acuzații, recunoscând că nici măcar  nu are cunoștință pe domeniu pe care făcea acuzațiile respective, le-a făcut, dar n-a avut aceeași reacție și când ați amintit că e o hotărâre definitivă în cazul domnului Fritz pentru conflict de interese. Și atunci despre ce măsură vorbim de fapt? Da, este foarte legitim să critici un om politic”, a mărturisit Marinescu.

Pe 18 iunie 2026, Curtea Supremă de Justiție l-a condamnat definitiv pe președintele USR, Dominic Fritz, pentru conflict de interese administrativ, liderul urmând să-și piardă fotoliul de primar al Timișoarei și – potrivit legii – să aibă interdicție timp de 3 ani de a candida la vreo funcție publică.

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