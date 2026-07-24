Xi Jinping va merge în vizită în SUA în luna septembrie. Trump dezvăluie unul dintre subiectele cheie de pe agenda discuțiilor

Președintele american Donald Trump a anunțat joi, în cadrul unei discurs ținut la Agenția pentru Protecția Mediului (EPA), că omologul său chinez, Xi Jinping, va efectua o vizită în SUA pe 24 septembrie.

El a adăugat faptul că inteligența artificială va fi unul dintre subiectele centrale ale discuțiilor sale cu Xi Jinping.

„Președintele Xi va veni pe 24 septembrie”, a spus Trump. „Am discutat despre acest lucru (inteligența artificială – n.r.) când am fost la Beijing și vom discuta din nou despre asta”, a adăugat liderul de la Casa Albă, potrivit Fox News.

În timpul discursului său, Trump a calificat inteligența artificială drept „probabil cea mai importantă inovație pe care a văzut-o vreodată cineva” și a afirmat că Statele Unite trebuie să rămână în fața Chinei în cursa pentru dominarea acestei tehnologii.

„Cine va câștiga această cursă va câștiga probabil totul, punct”, a spus Trump, potrivit sursei citate.

Ultima întâlnire dintre Trump și Xi Jinping a avut loc în luna mai, când liderul de la Casa Albă a efectuat o vizită în China.