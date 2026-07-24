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Xi Jinping va merge în vizită în SUA în luna septembrie. Trump dezvăluie unul dintre subiectele cheie de pe agenda discuțiilor

Președintele chinez Xi Jinping va efectua o vizită în SUA pe 24 septembrie, a anunțat președintele american Donald Trump. Inteligența artificială ar urma să fie unul dintre subiectele cheie ale discuțiilor dintre cei doi.
Xi Jinping va merge în vizită în SUA în luna septembrie. Trump dezvăluie unul dintre subiectele cheie de pe agenda discuțiilor
Diana Nunuț
24 iul. 2026, 09:13, Știri externe
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Președintele american Donald Trump a anunțat joi, în cadrul unei discurs ținut la Agenția pentru Protecția Mediului (EPA), că omologul său chinez, Xi Jinping, va efectua o vizită în SUA pe 24 septembrie.

El a adăugat faptul că inteligența artificială va fi unul dintre subiectele centrale ale discuțiilor sale cu Xi Jinping.

„Președintele Xi va veni pe 24 septembrie”, a spus Trump. „Am discutat despre acest lucru (inteligența artificială – n.r.) când am fost la Beijing și vom discuta din nou despre asta”, a adăugat liderul de la Casa Albă, potrivit Fox News. 

În timpul discursului său, Trump a calificat inteligența artificială drept „probabil cea mai importantă inovație pe care a văzut-o vreodată cineva” și a afirmat că Statele Unite trebuie să rămână în fața Chinei în cursa pentru dominarea acestei tehnologii.

„Cine va câștiga această cursă va câștiga probabil totul, punct”, a spus Trump, potrivit sursei citate.

Ultima întâlnire dintre Trump și Xi Jinping a avut loc în luna mai, când liderul de la Casa Albă a efectuat o vizită în China.

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