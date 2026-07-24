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Vietnam restricționează rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Minorii nu vor mai putea posta sau comenta

Vietnam pregătește un nou set de reguli care ar limita semnificativ accesul minorilor la rețelele sociale.
Vietnam restricționează rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Minorii nu vor mai putea posta sau comenta
Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
24 iul. 2026, 08:17, Știri externe
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Potrivit unui proiect de decret consultat de Reuters, autoritățile intenționează să interzică utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani să publice conținut, să comenteze sau să reacționeze la postările de pe platformele sociale.

Măsura face parte dintr-un val internațional de reglementări prin care guvernele încearcă să reducă expunerea copiilor la conținut dăunător și să limiteze efectele negative ale rețelelor sociale asupra sănătății mintale a minorilor.

Conform proiectului, toate conturile aparținând copiilor sub 16 ani vor trebui înregistrate folosind datele unui părinte sau ale unui tutore legal. Acesta va avea responsabilitatea de a supraveghea activitatea copilului, inclusiv tipul de conținut accesat și timpul petrecut pe platforme.

Vietnam restricționează rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani și obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor

Noile reguli prevăd obligații suplimentare pentru companiile care operează rețele sociale. Platformele vor trebui să implementeze soluții tehnice capabile să identifice utilizatorii minori și să le ofere exclusiv conținut adecvat vârstei.

Viceministrul Culturii, Phan Tam, a explicat că scopul principal al măsurilor nu este eliminarea accesului copiilor la rețelele sociale, ci crearea unui mediu digital mai sigur.

„Obiectivul principal nu este de a interzice sau restricționa excesiv accesul copiilor la rețelele sociale, ci de a ne asigura că, atunci când folosesc aceste servicii, sunt protejați într-un mediu adecvat vârstei și feriți de riscuri”, a declarat oficialul în cadrul unei reuniuni dedicate proiectului.

De asemenea, platformele vor fi obligate să ofere cel mai ridicat nivel de protecție a datelor personale pentru conturile minorilor și să detecteze, avertizeze și blocheze în mod proactiv accesul la materiale care promovează violența, pornografia, jocurile de noroc, consumul de droguri, sinuciderea sau alte tipuri de conținut considerat nociv. 

Limite pentru jocurile online

Proiectul de decret nu vizează doar rețelele sociale, ci și industria jocurilor video online. Autoritățile propun ca operatorii de jocuri să fie obligați să verifice vârsta utilizatorilor și să înregistreze conturile copiilor sub 16 ani prin intermediul unui părinte sau tutore.

În plus, minorii cu vârsta sub 16 ani vor putea petrece cel mult 60 de minute pe zi în jocurile oferite de aceeași companie.

Inițiativa reflectă preocupările tot mai mari ale guvernelor privind impactul utilizării excesive a internetului asupra dezvoltării copiilor și adolescenților. Tot mai multe state adoptă măsuri similare pentru a limita accesul minorilor la platformele digitale.

Franța a aprobat recent interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, iar Australia a devenit prima țară care a introdus o astfel de interdicție la nivel național. Mai multe state analizează în prezent adoptarea unor reglementări asemănătoare.

Proiectul de decret din Vietnam nu a fost încă adoptat în forma finală și poate suferi modificări înainte de intrarea în vigoare.

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