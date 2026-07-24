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Cum ar putea arăta noile bancnote euro. BCE prezintă cele 10 variante finaliste și cere opinia cetățenilor

După mai bine de două decenii de la introducerea monedei euro, bancnotele europene se pregătesc pentru cea mai importantă schimbare de design din istoria lor. Banca Centrală Europeană (BCE) a prezentat cele zece variante finaliste din care va fi ales noul aspect al bancnotelor, iar până pe 21 septembrie cetățenii din Uniunea Europeană sunt invitați să își exprime preferințele printr-un sondaj public.
Cum ar putea arăta noile bancnote euro. BCE prezintă cele 10 variante finaliste și cere opinia cetățenilor
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Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
24 iul. 2026, 08:00, Economic
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Schimbarea nu este doar una estetică. Potrivit Il Post, noile bancnote vor include elemente de securitate mai avansate, vor fi mai rezistente și vor reflecta valorile pe care Uniunea Europeană dorește să le promoveze în următoarele decenii.

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Două teme au ajuns în finală

Cele zece propuneri sunt împărțite în două mari teme, fiecare cu câte cinci serii de bancnote. Prima, intitulată „Cultura europeană”, aduce în prim-plan personalități care au marcat istoria continentului. Printre acestea se numără compozitorul Ludwig van Beethoven, savanta Marie Curie, artistul și inventatorul Leonardo da Vinci, scriitorul Miguel de Cervantes, soprana Maria Callas și activista pentru pace Bertha von Suttner, prima femeie distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace. Cea de-a doua temă, „Râuri și păsări”, pune accent pe biodiversitatea Europei. Bancnotele ilustrează specii precum pescărașul albastru sau barza, iar pe verso apar reprezentări ale principalelor instituții ale Uniunii Europene.

Noile bancnote EURO. Sursa foto: X

Europenii pot decide ce model preferă

Procesul de redesenare a bancnotelor a început în 2021 și a inclus consultări publice, urmate de un concurs internațional de design lansat în 2025. Din sute de propuneri au fost selectate cele zece variante prezentate acum de BCE. Până la 21 septembrie, cetățenii din statele membre pot participa la consultarea publică organizată de banca centrală și își pot exprima preferințele privind tema și designul viitoarelor bancnote. Consiliul guvernatorilor BCE urmează să decidă tema câștigătoare până la sfârșitul anului 2026, iar ulterior va fi ales designul final.

Noile bancnote nu vor apărea imediat în portofele

Deși procesul de selecție intră într-o etapă decisivă, noile bancnote nu vor intra în circulație prea curând. După alegerea designului, BCE va continua dezvoltarea elementelor grafice și a tehnologiilor de securitate, iar tipărirea și distribuirea noii serii vor necesita încă câțiva ani. Instituția nu a anunțat încă o dată exactă pentru introducerea acestora în circulație.

De ce se schimbă designul euro

Actualele bancnote au fost concepute în 1996, înainte chiar de introducerea monedei unice europene, care a intrat în circulație în 2002. Acestea prezintă ferestre, porți și poduri imaginare, alese intenționat pentru a evita favorizarea patrimoniului unei anumite țări și pentru a simboliza unitatea europeană. Începând din 2013, BCE a introdus treptat seria „Europa”, care a păstrat același concept grafic, dar a adăugat elemente de securitate inspirate de personajul mitologic Europa.

Noua generație de bancnote marchează însă o schimbare de filosofie. În locul construcțiilor imaginare, BCE propune fie personalități care au influențat cultura europeană, fie imagini inspirate din natură, două teme considerate reprezentative pentru identitatea comună a Uniunii Europene. Pe lângă dimensiunea simbolică, noile bancnote vor beneficia și de tehnologii moderne împotriva falsificării și de materiale care le vor prelungi durata de utilizare, reducând costurile de înlocuire și impactul asupra mediului.

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