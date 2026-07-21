Interzice UE baxurile de apă îmbuteliată? Ce spun, de fapt, noile reguli europene

DE fapt confuzia a apărut după adoptarea noului Regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), una dintre măsurile prin care Uniunea Europeană încearcă să reducă volumul de deșeuri și să crească reciclarea ambalajelor, arată Euronews.

De unde a pornit informația

Printre cei care au susținut că baxurile de apă vor fi interzise s-a numărat eurodeputata franceză Virginie Joron, membră a grupului Patrioți pentru Europa. Aceasta a afirmat că noile reguli europene îi vor obliga pe consumatori să cumpere și să transporte sticlele individual, fără ambalajele clasice din folie de plastic. Mesajul a fost distribuit pe scară largă, însă interpretarea nu reflectă conținutul regulamentului european.

Ce intră în vigoare din 12 august

O parte dintre prevederile regulamentului vor începe să se aplice din 12 august 2026, însă acestea nu prevăd interzicerea baxurilor de apă îmbuteliată. Primele măsuri vizează în principal limitarea utilizării PFAS, un grup de substanțe chimice cunoscute și sub denumirea de „substanțe chimice eterne”, deoarece se degradează foarte greu și se pot acumula în mediu și în organism. Aceste restricții se aplică anumitor materiale de ambalare care intră în contact cu alimentele.

Regulamentul urmărește reducerea deșeurilor din ambalaje

Noile reguli fac parte din strategia Uniunii Europene de reducere a cantității de ambalaje generate anual și de creștere a reutilizării și reciclării acestora. Obiectivul Comisiei Europene este ca, până în 2030, toate ambalajele introduse pe piața europeană să fie reciclabile sau reutilizabile. Potrivit datelor Eurostat, în 2023 statele membre au generat aproape 80 de milioane de tone de deșeuri din ambalaje, dintre care aproximativ 35 de kilograme de ambalaje din plastic pentru fiecare locuitor.

Sunt vizate baxurile de apă?

Regulamentul introduce într-adevăr restricții pentru anumite ambalaje din plastic folosite pentru gruparea mai multor produse, inclusiv pentru unele multipack-uri. Totuși, regulile nu se aplică automat tuturor ambalajelor de acest tip. Textul regulamentului prevede excepții atunci când ambalajul este necesar pentru manipularea și transportul în siguranță al produselor.

În cazul baxurilor de apă îmbuteliată, acestea sunt considerate, în principiu, necesare pentru transportul unor încărcături grele, ceea ce înseamnă că este de așteptat să beneficieze de această excepție. Comisia Europeană nu a publicat încă ghidul oficial de aplicare, care va clarifica exact ce tipuri de ambalaje vor intra sub incidența noilor reguli.

Ce produse sunt vizate în principal

Restricțiile urmăresc în special reducerea ambalajelor din plastic de unică folosință folosite exclusiv pentru promovarea vânzării mai multor produse împreună. Printre exemplele vizate se numără anumite ambalaje din folie care grupează doze de băuturi sau alte produse comercializate în multipack-uri fără ca ambalajul suplimentar să fie necesar pentru transport.

Comisia Europeană urmează să publice până în februarie 2027 un ghid de implementare care va stabili în detaliu ce tipuri de ambalaje intră sub incidența regulamentului și în ce situații se aplică excepțiile. Până atunci, afirmațiile potrivit cărora Uniunea Europeană interzice din august baxurile de apă îmbuteliată nu sunt susținute de textul actual al regulamentului.