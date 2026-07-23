Boomul AI propulsează Intel la cea mai rapidă creștere a veniturilor din ultimii aproape 15 ani

Compania americană Intel a raportat un profit ajustat de 42 de cenți pe acțiune, peste estimarea analiștilor de 21 de cenți, în timp ce veniturile au ajuns la 16,1 miliarde de dolari, conform datelor prezentate de producător.

Veniturile companiei au crescut cu 25% față de perioada similară a anului trecut, cel mai puternic avans trimestrial din trimestrul al treilea al anului 2011.

Directorul general Lip-Bu Tan a atribuit performanța exploziei investițiilor în inteligența artificială.

„Inteligența artificială generează o cerere fără precedent pentru puterea de calcul. Pe măsură ce continuăm să ne executăm strategia, Intel este bine poziționată pentru a obține o creștere sustenabilă în segmentul procesoarelor CPU”, a declarat Tan.

Pentru trimestrul al treilea, compania estimează un profit ajustat de 38 de cenți pe acțiune și venituri cuprinse între 15,8 și 16,8 miliarde de dolari.

Cererea pentru infrastructura AI impulsionează vânzările de procesoare pentru centre de date

Divizia de procesoare pentru centre de date a fost principalul motor al creșterii, veniturile acesteia avansând cu 59%, până la 6,3 miliarde de dolari, pe fondul cererii ridicate pentru servere destinate aplicațiilor de inteligență artificială.

În schimb, divizia dedicată calculatoarelor personale a înregistrat o creștere de 13%, până la 8,9 miliarde de dolari. Intel avertizează însă că livrările de PC-uri ar putea stagna în trimestrul al treilea din cauza deficitului de memorii.

Cererea depășește capacitatea de producție

Compania a anunțat, de asemenea, că începe să încheie contracte pe termen lung pentru procesoarele sale destinate centrelor de date, unele cu prețuri fixe, iar altele bazate pe volume garantate, în contextul în care cererea depășește capacitatea actuală de producție.

„Suntem limitați de capacitatea de producție, iar clienții din sectorul centrelor de date solicită mai multe produse decât putem fabrica în prezent”, a declarat directorul financiar David Zinsner.

Intel intenționează să majoreze semnificativ investițiile în capacitățile de producție începând de anul viitor, în cadrul strategiei de dezvoltare a activității de producție de cipuri pentru terți.

Divizia de producție a raportat venituri de 5,8 miliarde de dolari, în creștere cu 31% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Marja brută a companiei s-a îmbunătățit la 42%, de la doar 2,5% în urmă cu un an, evoluție atribuită creșterii volumelor, unei ponderi mai mari a produselor cu marje ridicate și îmbunătățirii prețurilor.

Acțiunile Intel au crescut cu peste 170% de la începutul anului 2026, după un avans de 84% în 2025, evoluție susținută de redresarea companiei și de cererea puternică pentru cipuri utilizate în infrastructura de inteligență artificială.