EXCLUSIV | Robert Vîja, cofondator Geoflux: „În câțiva ani nu va mai conta primul rezultat din Google”. Cum schimbă AI regulile internetului

Primele semne ale acestei transformări apar și în analiza realizată de platforma românească Geoflux, care studiază modul în care ChatGPT, Gemini și Perplexity răspund unor interogări rulate în sesiuni proprii de testare. Potrivit companiei, au fost analizate peste 70.000 de interogări și aproape 200.000 de răspunsuri generate de inteligența artificială. Concluzia desprinsă din această analiză este că internetul intră într-o etapă în care recomandarea AI începe să conteze tot mai mult în procesul de luare a deciziilor.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Mediafax, Robert Vîja, cofondator și Chief Product Officer al Geoflux, explică de ce oamenii formulează întrebări complet diferit decât în urmă cu doar câțiva ani, de ce AI recomandă uneori branduri mai puțin cunoscute și cum se schimbă regulile jocului pentru companii.

„Oamenii nu mai caută ca să citească. Întreabă ca să decidă”

Cea mai importantă schimbare observată în ultimele luni nu ține de tehnologie, ci de comportamentul utilizatorilor. „Cea mai mare schimbare este că oamenii nu mai caută ca să citească, întreabă ca să decidă. În Google scriai două-trei cuvinte și îți asumai tu munca de a compara zece rezultate. La AI oamenii dau tot contextul dintr-o dată: bugetul, situația, ce au încercat deja, ce constrângeri au. Nu mai vor o listă de linkuri, vor un răspuns și o recomandare”, spune Robert Vîja.

Potrivit acestuia, utilizatorii deleagă tot mai mult procesul de documentare către inteligența artificială. În loc să compare singuri zeci de pagini, preferă să primească o recomandare personalizată, iar apoi să treacă rapid la acțiune.

„Întrebările sunt tot mai lungi, mai personale și mai apropiate de o conversație reală decât de o căutare. Iar când primește o recomandare în care are încredere, utilizatorul intră pe site, cere o ofertă sau cumpără”, explică el.

Google nu dispare, dar începe să se transforme

Deși popularitatea chatboturilor crește rapid, Robert Vîja nu crede că Google va deveni irelevant prea curând. „Ca volum brut, Google este în continuare uriaș, mai ales pentru căutări rapide sau de navigare. Ce se mută în AI, și se mută accelerat, este momentul în care omul chiar se documentează înainte să aleagă ceva”, afirmă acesta.

În opinia sa, dezbaterea „Google versus AI” este deja depășită. Google integrează propriile funcții bazate pe inteligență artificială prin AI Overviews și AI Mode, în timp ce ChatGPT utilizează indexul Bing pentru anumite răspunsuri. Cu alte cuvinte, motoarele clasice de căutare și modelele AI încep să funcționeze împreună, iar utilizatorii sunt interesați mai degrabă de răspunsul final decât de tehnologia din spatele acestuia.

Nu mai căutăm un cuvânt-cheie. Descriem o problemă

Schimbarea este vizibilă și în felul în care oamenii formulează întrebările. În trecut, cineva interesat de un program CRM introducea pur și simplu cuvântul „CRM” în Google. Astăzi, aceeași persoană poate întreba: „Ce CRM îmi recomanzi pentru o echipă de vânzări de cinci oameni, cu buget redus și integrare cu Gmail?”

„În Google formulezi pentru un document. La AI formulezi pentru un rezultat. Descrii situația și ceri direct soluția”, explică Robert Vîja. Această schimbare are implicații majore pentru companii, deoarece utilizatorii nu mai caută informații generale, ci răspunsuri adaptate propriului context.

De ce AI recomandă uneori branduri mai mici decât liderii pieței

Una dintre concluziile surprinzătoare ale analizei este că modelele AI nu recomandă întotdeauna companiile care domină rezultatele Google. Explicația ține de modul în care funcționează cele două sisteme. „Google clasează pagini, iar AI-ul sintetizează reputația brandului. Google se uită în mare parte la site-ul tău și la cine dă link către tine. AI-ul citește ce se spune despre tine peste tot: presă, Reddit, forumuri, recenzii, YouTube și pune totul cap la cap”, afirmă Vîja.

Modelul nu știe cine are cea mai mare cifră de afaceri și nici cine este liderul tradițional al pieței. În schimb, încearcă să identifice compania descrisă cel mai frecvent drept soluția potrivită pentru problema utilizatorului. Acest lucru oferă oportunități și companiilor mai mici. „Un jucător mai mic, dar prezent și bine comunicat în tot ecosistemul, poate să treacă înaintea liderului de piață. Liderul din realitate nu este automat liderul din AI”, spune cofondatorul Geoflux.

Reputația contează mai mult decât propriul site

Întrebat ce influențează cel mai mult recomandările generate de ChatGPT, Gemini sau Perplexity, Robert Vîja spune că nu există o singură rețetă. Presa, review-urile, Reddit, forumurile și YouTube contribuie toate la imaginea pe care AI și-o formează despre un brand.

„Sursele terțe cântăresc de obicei mai mult decât propriul tău site, pentru că modelul are mai multă încredere în ce spun alții despre tine decât în ce spui tu despre tine”, explică el. Mai important decât canalul folosit este însă consecvența. „Brandul care câștigă spune aceeași poveste peste tot și este prezentat ca soluție la o problemă, nu doar ca un nume pe o listă”, adaugă acesta.

Companiile caută încă „trucuri”, dar AI funcționează diferit

În opinia specialistului, una dintre cele mai mari greșeli făcute de companii este că încearcă să aplice aceleași reguli folosite ani la rând pentru optimizarea în Google. Multe firme continuă să urmărească doar poziția pentru anumite cuvinte-cheie, fără să analizeze întrebările reale pe care le pun clienții și fără să urmărească modul în care sunt prezentate în afara propriului site. „Mulți caută o șmecherie prin care să păcălească modelul, când de fapt vizibilitatea în AI se câștigă prin prezență reală și consecventă, în mai multe surse. Nu există un buton magic”, afirmă Robert Vîja.

Cum obții răspunsuri mai bune de la ChatGPT

Vîja mai oferă și câteva recomandări practice pentru utilizatorii obișnuiți. Prima greșeală este formularea unor întrebări mult prea generale. „Care este cel mai bun CRM?” va produce un răspuns generic. În schimb, dacă utilizatorul explică bugetul, dimensiunea companiei, nevoile și experiențele anterioare, răspunsul devine mult mai util.

El recomandă, de asemenea, ca utilizatorii să ceară explicații și surse, să compare răspunsurile oferite de mai multe modele AI și să trateze conversația ca pe un dialog, nu ca pe o simplă comandă. „Ce mai fac eu este să las AI-urile să se certe între ele. Iau răspunsul de la ChatGPT și îl dau către Perplexity cu întrebarea: «Are dreptate? Unde a greșit?». Calitatea informației crește considerabil”, spune acesta.

Rober Vîja mai spune că unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate ale analizei este faptul că nu există un clasament universal al brandurilor în AI. Același prompt poate genera recomandări diferite în funcție de motorul AI folosit, de momentul în care este adresată întrebarea sau de profilul utilizatorului simulat. Un student cu buget redus, un părinte sau un antreprenor pot primi liste complet diferite de recomandări pentru aceeași categorie de produse sau servicii. În opinia sa, aceasta reprezintă o schimbare majoră față de logica SEO tradițională, unde obiectivul era ocuparea unei poziții stabile în rezultatele motoarelor de căutare.

„Nu va mai conta doar primul link. Va conta să fii în răspuns”

Privind spre următorii ani, Robert Vîja estimează că internetul va funcționa pe două niveluri: unul reprezentat de motoarele clasice de căutare și altul de modelele AI care sintetizează informația. „Nu cred că AI-ul va reconstrui de la zero o industrie a căutării construită în zeci de ani. Mai degrabă se așază peste ea”, spune el.

Pentru companii, schimbarea este deja vizibilă. „Vor ajunge tot mai puține clickuri direct pe site. Jocul se mută de la «să fii primul link» la «să fii în răspuns». Brandul devine relevant. Este un fel de «word of mouth», doar că acum ne uităm în gura AI-ului”, afirmă cofondatorul Geoflux.

Conversațiile utilizatorilor rămân private

Unul dintre subiectele sensibile abordate în interviu este confidențialitatea datelor. Robert Vîja subliniază că platforma Geoflux nu are acces la conversațiile private purtate de utilizatori cu ChatGPT, Gemini sau Perplexity. „Noi nu vedem și nu avem cum să vedem conversațiile private ale oamenilor. Cele peste 70.000 de interogări și aproape 200.000 de răspunsuri analizate sunt întrebări rulate de noi, în sesiuni proprii, construite împreună cu clienții pentru a simula căutări reale. Nu analizăm istoricul conversațiilor nimănui și nu monitorizăm utilizatori reali”, explică acesta.

În opinia lui, diferența este similară cu cea dintre citirea jurnalului unei persoane și adresarea aceleiași întrebări unui sistem AI pentru a vedea cum răspunde. Geoflux face exclusiv al doilea tip de analiză, folosind scenarii sintetice și profiluri fictive pentru a observa modul în care se schimbă recomandările în funcție de context.