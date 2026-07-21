Pașaportul României urcă în topul mondial. Românii pot călători fără viză în 178 de destinații

România se află poziționată în spatele unor țări precum Statele Unite și la doar câteva poziții de liderii clasamentului, confirmând consolidarea libertății de circulație a românilor la nivel internațional.

România, în prima parte a clasamentului mondial

Potrivit ediției din iulie 2026 a Henley Passport Index, România împarte poziția a 11-a la nivel global cu Bulgaria, fiecare având acces fără viză prealabilă în 178 de destinații din cele 227 analizate. Clasamentul compară puterea a 199 de pașapoarte din întreaga lume în funcție de libertatea de călătorie oferită titularilor acestora.

Rezultatul plasează România înaintea unor state cu economii mai mari, dar și înaintea altor țări din regiune. În același timp, România se află în apropierea unor state europene precum Islanda și SUA, care ocupă poziția a zecea, și imediat înaintea Principatului Monaco.

Singapore rămâne lider mondial

La vârful clasamentului se află Singapore, al cărui pașaport oferă acces fără viză în 192 de destinații. Pe locul al doilea se clasează Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, fiecare cu acces în 188 de destinații.

Poziția a treia este ocupată de Suedia, iar locul al patrulea este împărțit de mai multe state europene, printre care Germania, Franța, Italia, Spania, Olanda, Belgia și Danemarca. Austria, Portugalia, Elveția și Grecia completează următoarea poziție din clasament, ceea ce confirmă dominația Europei în privința libertății de circulație.

Cele mai slabe pașapoarte din lume

La polul opus, Afganistanul rămâne țara cu cel mai puțin puternic pașaport, oferind acces fără viză în doar 22 de destinații. Siria și Irak completează ultimele locuri ale clasamentului, în timp ce Pakistanul și Yemenul se află, de asemenea, în partea inferioară a ierarhiei.

Henley Passport Index este unul dintre cele mai cunoscute clasamente internaționale privind mobilitatea globală și este actualizat periodic pe baza informațiilor furnizate de Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA). Ediția din iulie 2026 analizează accesul oferit de 199 de pașapoarte către 227 de destinații din întreaga lume, fiind utilizată frecvent ca indicator al libertății de circulație la nivel global.