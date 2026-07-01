Cele mai puternice pașapoarte din lume. Europa domină topul din 2026

Primele locuri sunt ocupate aproape exclusiv de state europene:

Suedia Finlanda Danemarca Elveția Germania Țările de Jos Irlanda Regatul Unit Norvegia Singapore

Singapore este singura țară asiatică prezentă în primele zece poziții, potrivit globalcitizensolutions.com.

De ce este considerat un pașaport puternic

Clasamentul ia în calcul trei criterii principale: accesul fără viză și libertatea de călătorie, oportunitățile economice și investiționale și calitatea vieții, inclusiv nivelul libertăților și al siguranței.

Aceste criterii formează un scor de la 0 la 100 pentru fiecare dintre cele 197 de state analizate.

Ce loc ocupă Statele Unite

Deși pașaportul american oferă acces în numeroase țări, Statele Unite ocupă doar locul 12 în clasamentul general.

Autorii studiului explică această poziție prin faptul că SUA aplică unul dintre cele mai restrictive regimuri de intrare pentru cetățenii străini, ceea ce influențează scorul total.

Care sunt cele mai slabe pașapoarte

La polul opus se află state afectate de conflicte și instabilitate politică.

Ultimele poziții sunt ocupate de:

Afganistan;

Yemen;

Siria;

Pakistan;

Myanmar;

Laos;

Haiti și mai multe state africane.

Potrivit raportului, diferența dintre cel mai puternic și cel mai slab pașaport din lume depășește 72 de puncte, cea mai mare din istoria indicelui.

Global Passport Index 2026 analizează 197 de state și evaluează puterea pașapoartelor folosind un indice bazat pe mobilitate internațională, investiții și calitatea vieții. Raportul arată că diferențele dintre statele dezvoltate și cele afectate de conflicte sau instabilitate continuă să crească, ceea ce influențează direct libertatea de circulație a cetățenilor.