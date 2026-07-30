Care sunt cele mai bune orașe din lume pentru street food. Surpriza clasamentului: Europa domină topul

Clasamentul, realizat de platforma Radical Storage, a analizat aproape 7.000 de comercianți de street food din cele mai vizitate 100 de orașe ale lumii, luând în calcul calitatea, diversitatea și accesibilitatea ofertelor culinare, mai scrie Euronews.

Paris, pe primul loc în lume

Capitala Franței a obținut un scor de 7,2 din 10, datorită combinației dintre numărul mare de comercianți, densitatea acestora și calitatea serviciilor. Potrivit analizei, aproape 70% dintre punctele de street food din Paris au evaluări de cel puțin patru stele, iar orașul are aproape patru comercianți de profil pe fiecare kilometru pătrat. Deși Parisul este asociat mai ales cu restaurante rafinate și gastronomie de lux, în ultimii ani scena street food s-a diversificat spectaculos, de la creperii și sandvișuri franțuzești până la preparate asiatice, orientale și africane.

Grecia impresionează cu trei orașe în Top 10

După Paris urmează Atena și Salonic, confirmând popularitatea bucătăriei grecești în rândul turiștilor. Atena s-a remarcat prin varietatea impresionantă a preparatelor disponibile, în timp ce Salonic a fost apreciat pentru faptul că peste trei sferturi dintre opțiunile de street food sunt considerate accesibile ca preț. Tot Grecia are și orașul Rhodos pe listă. Acesta a obținut cele mai bune evaluări din partea clienților: peste 82% dintre comercianți au primit minimum patru stele.

Top 10 cele mai bune orașe pentru street food

Clasamentul mondial este dominat de destinații europene:

Paris (Franța) Atena (Grecia) Salonic (Grecia) Barcelona (Spania) Londra (Marea Britanie) Rhodos (Grecia) Roma (Italia) Hanoi (Vietnam) Budapesta (Ungaria) Amsterdam (Țările de Jos)

Hanoi este singurul oraș din afara Europei care a reușit să intre în primele zece poziții.

Cum a fost realizat clasamentul

Cercetătorii au analizat 6.897 de comercianți de street food din cele mai vizitate orașe ale lumii. Evaluarea a luat în calcul mai multe criterii: numărul comercianților cu evaluări de peste patru stele și diversitatea bucătăriilor disponibile. Au mai fost punctate densitatea punctelor de vânzare, prețurile accesibile dar și existența opțiunilor vegetariene, vegane și fără gluten. Cel mai important criteriu a fost densitatea comercianților, urmată de proporția ofertelor considerate ieftine.

Street food-ul devine una dintre principalele atracții turistice

În ultimii ani, mâncarea stradală a devenit unul dintre cele mai importante motive pentru care turiștii aleg o destinație. Potrivit celor mai recente tendințe din industria turismului, experiențele culinare autentice se află printre principalele criterii luate în calcul la planificarea vacanțelor. Tot mai multe orașe investesc în piețe gastronomice, festivaluri culinare și zone dedicate street food-ului, transformând preparatele locale într-un element-cheie al promovării turistice. În același timp, platforme precum Michelin au început să acorde o atenție tot mai mare restaurantelor informale și bucătăriilor stradale, semn că diferența dintre gastronomia de lux și street food se estompează treptat.