WSJ: NATO își reconstruiește lanțurile de aprovizionare cu explozivi. România, pe harta extinderii producției Alianței Nord Atlantice

Cel puțin 24 de noi proiecte pentru propulsori sau explozibili sunt în curs de desfășurare în țările NATO, conform informațiilor The Wall Street Journal.

Trei noi fabrici sunt proiectate doar pentru Arkansas, un centru al producției de arme din SUA, iar pe hartă apar și state europene, inclusiv România.

Ucraina a expus dificultățile NATO în producția de muniție

Invazia Rusiei în Ucraina, de acum patru ani, a expus dificultățile Occidentului în a produce muniție. Deși producția de obuze de artilerie a crescut, producătorii încă se bazează pe aprovizionarea limitată cu substanțe chimice periculoase, fabricate într-un lanț de aprovizionare global.

Înainte de războiul din Ucraina, Washingtonul și aliații săi credeau că dețin rezerve ample și surse de producție fiabile. Tactica Pentagonului s-a concentrat timp de decenii pe lovituri chirurgicale folosind un număr limitat de muniții scumpe și ultraprecise, dotate cu cipuri de computer și senzori digitali.

Acum, războiul din „Ucraina și din alte părți ne amintește că este nevoie de un lanț de aprovizionare foarte diferit”, cum ar fi obuzele de artilerie, a declarat, pentru WSJ, Will Somerindyke, președintele Regulus Global, o companie producătoare și de logistică în domeniul apărării.

SUA și Europa nu au acest lanț de aprovizionare, ceea ce înseamnă că nu au suveranitate asupra propriei muniții – iar inversarea acestei situații nu va fi ușoară, a spus el.

SUA construiește fabrici în Arkansas

Regulus își propune să înceapă anul acesta lucrările la o unitate de producție de propulsor cu bază triplă, o variantă deosebit de puternică pe care SUA nu a mai produs-o din 1986.

SUA are în prezent o singură fabrică de combustibil, o fabrică din epoca celui de-al Doilea Război Mondial în sudul Virginiei, și niciuna nu a fost construită de la începutul anilor 1970.

Regulus va fi una dintre cele trei companii care se vor instala în Arkansas. Producătorul american de componente pentru muniții D&M Holding construiește deja acolo o fabrică de propulsori. D&M este în discuții cu Pentagonul pentru a ajuta la finanțarea acesteia, potrivit unei persoane familiarizate cu situația. Compania sud-coreeană Hanwha Defense intenționează, de asemenea, să construiască o fabrică de propulsori în Arkansas.

Obuzele de artilerie, dronele de atac și rachetele necesită, în general, cel puțin unul dintre cele două tipuri principale de amestecuri care se extind violent: propulsori pentru lansarea unui proiectil și explozibili pentru distrugerea țintei. Aceste produse „energetice” se extinde dincolo de țările NATO.

Europa extinde producția de explozibili pentru NATO. România, menționată la producția de propulsori în Brașov

Pe harta WSJ, la extinderea producției de TNT a NATO în Europa, sunt menționate locații din Finlanda, Suedia, Polonia și Grecia

În ceea ce privește extinderea producției de propulsori , WSJ menționează România (Brașov), Germania – 2 locații și Franța .

, . Pe extinderea producției de explozibili ai NATO este indicată o locație din Norvegia

În privința producției de alte materiale, WSJ indică 6 fabrici energetice din UK

TNT, un explozibil, va fi produs în curând în SUA pentru prima dată în ultimele decenii , iar trei companii construiesc fabrici de TNT în Europa .

, iar . Regatul Unit intenționează să finalizeze cel puțin șase noi fabrici de produse energetice până în 2030 .

. Kalyani Strategic Systems, un conglomerat industrial indian, produce lunar 60.000 de cartușe și dorește să producă mai multe substanțe chimice din cele utilizate în fabricarea lor. India furnizează multe produse Occidentului, dar nu este suficient.

După doi ani de lupte, clienții americani ai producătorului polonez de TNT, Nitro-Chem, au fost înștiințați că firma nu mai putea garanta livrările din cauza războiului din Ucraina. Din 2024, costul TNT a crescut de aproape patru ori.

După Războiul Rece, SUA și Europa și-au închis majoritatea fabricilor de explozibili și și-au externalizat pericolele către Asia și alte părți. În 1978, SUA aveau 32 de fabrici de muniție deținute de guvern, potrivit Comandamentului de Susținere a Armatei SUA, iar acum are 11. Europa avea șapte fabrici de producție de TNT, iar acum are una. SUA se bazează în întregime pe importuri pentru TNT, în special din Polonia.

Costuri

Aproape 50 de miliarde de dolari din bugetul de apărare de 1,45 trilioane de dolari propus de administrația Trump sunt destinate dezvoltării surselor interne de minerale, substanțe chimice și resurse energetice esențiale pentru producția de arme.

Printre alte eforturi, armata americană a redeschis anul trecut o mină de aur din Idaho pentru a accesa un produs chimic secundar vital utilizat în aproape o treime din muniția militară. Aprovizionarea Americii cu sulfură de antimoniu provine în prezent în întregime din străinătate, notează WSJ.