WSJ: NATO își reconstruiește lanțurile de aprovizionare cu explozivi. România, pe harta extinderii producției Alianței Nord Atlantice

Cel puțin 24 de noi proiecte pentru propulsori sau explozibili sunt în curs de desfășurare în țările NATO, conform informațiilor The Wall Street Journal.
Trei noi fabrici sunt proiectate doar pentru Arkansas, un centru al producției de arme din SUA, iar pe hartă apar și state europene, inclusiv România.
Invazia Rusiei în Ucraina, de acum patru ani, a expus dificultățile Occidentului în a produce muniție. Deși producția de obuze de artilerie a crescut, producătorii încă se bazează pe aprovizionarea limitată cu substanțe chimice periculoase, fabricate într-un lanț de aprovizionare global.
Înainte de războiul din Ucraina, Washingtonul și aliații săi credeau că dețin rezerve ample și surse de producție fiabile. Tactica Pentagonului s-a concentrat timp de decenii pe lovituri chirurgicale folosind un număr limitat de muniții scumpe și ultraprecise, dotate cu cipuri de computer și senzori digitali.
Acum, războiul din „Ucraina și din alte părți ne amintește că este nevoie de un lanț de aprovizionare foarte diferit”, cum ar fi obuzele de artilerie, a declarat, pentru WSJ, Will Somerindyke, președintele Regulus Global, o companie producătoare și de logistică în domeniul apărării.
SUA și Europa nu au acest lanț de aprovizionare, ceea ce înseamnă că nu au suveranitate asupra propriei muniții – iar inversarea acestei situații nu va fi ușoară, a spus el.
Regulus își propune să înceapă anul acesta lucrările la o unitate de producție de propulsor cu bază triplă, o variantă deosebit de puternică pe care SUA nu a mai produs-o din 1986.
După Războiul Rece, SUA și Europa și-au închis majoritatea fabricilor de explozibili și și-au externalizat pericolele către Asia și alte părți. În 1978, SUA aveau 32 de fabrici de muniție deținute de guvern, potrivit Comandamentului de Susținere a Armatei SUA, iar acum are 11. Europa avea șapte fabrici de producție de TNT, iar acum are una. SUA se bazează în întregime pe importuri pentru TNT, în special din Polonia.
Aproape 50 de miliarde de dolari din bugetul de apărare de 1,45 trilioane de dolari propus de administrația Trump sunt destinate dezvoltării surselor interne de minerale, substanțe chimice și resurse energetice esențiale pentru producția de arme.
Printre alte eforturi, armata americană a redeschis anul trecut o mină de aur din Idaho pentru a accesa un produs chimic secundar vital utilizat în aproape o treime din muniția militară. Aprovizionarea Americii cu sulfură de antimoniu provine în prezent în întregime din străinătate, notează WSJ.