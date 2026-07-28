„Am lovit aisbergul. Ne scufundăm și trebuie să facem ceva”. Fenomenele meteo extreme din Europa, comparate cu Titanicul

O tornadă de foc, cunoscută și sub denumirile de fire whirl sau fire devil, pare desprinsă dintr-un film apocaliptic, însă este un fenomen meteorologic real, chiar dacă rar.

Acesta a fost observat recent pentru prima dată în Franța, ca urmare a incendiilor de vegetație care au provocat distrugeri extinse în sud-vestul țării, în zona Bordeaux, dar și în centrul Spaniei.

Incendiile au dus la formarea unui fenomen numit pirocumulonimbus sau „nor de foc”. Este un nor uriaș care își creează propriul sistem meteorologic și poate produce fulgere și vânturi puternice, potrivit The Independent.

„Acești nori produc rareori ploaie, însă pot genera tunete și fulgere, ceea ce îi face periculoși, deoarece fulgerele pot declanșa noi incendii de vegetație”, explică Jason Nicholls, meteorolog-șef internațional la AccuWeather.

Eric Brocardi, purtător de cuvânt al Federației Naționale a Pompierilor din Franța, a descris norul de foc drept un fenomen „fără precedent în Franța”.

Însă incendiile, norii de foc și tornadele de foc nu sunt singurele fenomene extreme care afectează Europa în această perioadă.

Fenomenele, „caracteristice verii în Europa”

În centrul Franței, populația se confruntă cu o problemă complet diferită: furtuni cu grindină și inundații, unele drumuri fiind acoperite de până la 40 de centimetri de apă. Experții spun că aceste contraste nu sunt neobișnuite, ci fac parte din același sistem meteorologic.

„Astfel de contraste puternice sunt caracteristice verii în Europa”, afirmă meteorologul Simon Keeling, de la Weatherweb.

Specialiștii subliniază însă că ceea ce este cu adevărat remarcabil sunt temperaturile cu aproximativ 10 grade Celsius peste valorile normale, după alte valuri de căldură puternice înregistrate în ultimele săptămâni.

Zăpadă pe Muntele Olimp

În alte zone ale continentului au fost înregistrate fenomene neobișnuite pentru mijlocul verii. La Atena au căzut ploi torențiale care au provocat inundații, iar pe Muntele Olimp a fost observată zăpadă.

Meteorologul Jim Dale spune că acest lucru este o consecință firească a circulației atmosferice.

Meteorologii estimează că valurile de căldură vor continua în această săptămână. Se vor extinde spre est, în Franța, Spania, sudul Marii Britanii, Germania și Italia.

„Am lovit aisbergul. Ne scufundăm”

Pe termen mai lung, fenomenele meteo extreme ar putea continua până la sfârșitul lunii august sau chiar mai târziu.

Jim Dale avertizează că, pe termen lung, astfel de episoade severe vor deveni tot mai frecvente, pe fondul schimbărilor climatice alimentate de utilizarea combustibililor fosili.

„Este ca și cum oala cu lapte pusă pe foc dă în clocot, iar noi nu am redus flacăra. Procesul va continua. (…) Practic, se adaugă tot mai mult combustibil pe foc.Titanicul a lovit aisbergul și noi încă nu am schimbat direcția. Ne scufundăm și trebuie să facem ceva”.