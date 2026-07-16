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Grindina cât palma a făcut prăpăd în Franța. Mașini distruse și străzi transformate într-un peisaj de iarnă

O furtună de o intensitate excepțională a lovit miercuri departamentul Ardèche, din sud-estul Franței, provocând pagube materiale importante și transformând mai multe localități într-un peisaj care amintea de mijlocul iernii.
Grindina cât palma a făcut prăpăd în Franța. Mașini distruse și străzi transformate într-un peisaj de iarnă
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
16 iul. 2026, 16:07, Știri externe
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Fenomenul meteo extrem s-a produs după o perioadă de temperaturi caniculare și a fost însoțit de grindină de dimensiuni impresionante, ploi torențiale și rafale puternice de vânt.

Cele mai afectate zone au fost localitățile Aubenas, Vals-les-Bains și Lalevade-d’Ardèche, unde bucăți de grindină cu diametre de până la 7 centimetri au spart parbrize, au avariat clădiri și au distrus vegetația.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind amploarea fenomenului, care a acoperit străzile cu un strat gros de gheață în doar câteva minute, scrie Le Figaro.

Bucăți de gheață de până la 7 centimetri au provocat haos pe șosele

Martorii au surprins în numeroase videoclipuri momentul în care grindina cade cu o forță impresionantă, obligând șoferii să oprească pe marginea drumului pentru a evita accidentele. În același timp, locuitorii s-au refugiat în locuințe și spații acoperite până la trecerea furtunii.

Potrivit mărturiilor publicate online, unele bucăți de grindină au avut un diametru cuprins între 5 și 7 centimetri, suficient pentru a provoca avarii serioase autovehiculelor. Numeroase mașini au rămas cu parbrizele sparte sau fisurate, iar acoperișurile mai multor clădiri au fost afectate de impactul gheții.

Pe lângă pagubele produse vehiculelor și construcțiilor, culturile agricole și vegetația au fost grav afectate de furtuna violentă.

Pompierii au intervenit după inundații și distrugeri provocate de furtună

Autoritățile locale au mobilizat echipaje de intervenție în mai multe localități din Ardèche pentru a gestiona efectele fenomenelor meteorologice severe. Pompierii au fost solicitați să intervină în numeroase cazuri provocate de furtună, inclusiv pentru inundarea unor locuințe și scurgeri importante de apă.

Precipitațiile abundente au provocat inundații izolate, iar circulația rutieră a fost îngreunată în mai multe zone afectate de acumulările de apă și de stratul consistent de grindină.

Înainte de producerea fenomenului, serviciile meteorologice franceze emiseseră un cod portocaliu de vreme severă pentru departamentul Ardèche, avertizând asupra riscului ridicat de furtuni violente.

Autoritățile vorbesc despre un fenomen de o violență excepțională

Primarul orașului Aubenas, Jean-Romain Ribeyre, a descris furtuna drept „un fenomen de o violență excepțională”, subliniind amploarea distrugerilor produse într-un interval foarte scurt de timp.

Imaginile surprinse în timpul furtunii arată străzi complet acoperite de gheață, peisaje neobișnuite pentru luna iulie și autovehicule grav avariate de grindina de mari dimensiuni.

Specialiștii atrag atenția că astfel de episoade meteorologice extreme devin tot mai frecvente în Europa, pe fondul schimbărilor climatice și al contrastelor accentuate dintre perioadele de caniculă și pătrunderea maselor de aer rece. În ultimele săptămâni, mai multe regiuni din vestul continentului s-au confruntat cu fenomene meteo severe, caracterizate prin furtuni violente, ploi torențiale și grindină de dimensiuni neobișnuite.

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