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O companie a inventat o dronă care identifică țânțarii și îi elimină în timpul zborului

O companie a inventat o dronă care identifică țânțarii și îi elimină în timpul zborului. Țânțarii sunt identificați după zgomotul făcut de insecte în timpul zborului. Dronele au senzori cu ultrasunete și software bazat pe inteligență artificială.
O companie a inventat o dronă care identifică țânțarii și îi elimină în timpul zborului
Foto: Freepik
Petru Mazilu
16 iul. 2026, 15:46, Social
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Compania Tornyol a dezvoltat o dronă care identifică insectele după sunetul bătăilor aripilor lor, determină specia și elimină doar țânțarii în timp ce sunt încă în zbor, potrivit NDTV.

Reprezentanții companiei au făcut o demonstrație în care drona a reușit să-și ducă misiunea la bun sfârșit. A fost folosită o dronă de mici dimensiuni care a putut să identifice, să urmărească și să intercepteze țânțarii folosind senzori cu ultrasunete și software bazat pe inteligență artificială.

Experții lucrează pentru a perfecționa drona și a impune metoda la nivel internațional. Ei spun că prin utilizarea metodei costul privind dezinsecția se va reduce de 100 de ori.

Drona care elimină țânțari are doar 40 de grame

Drona are 40 de grame și utilizează microfoane de smartphone, senzori cu ultrasunete precum cei din sistemele de parcare și software personalizat. Compania estimează că 10 dintre dronele sale por elimina țânțarii de pe un kilometru pătrat.

Totuși, drona nu a fost încă testată în lumea reală. Demonstrația a fost făcută într-o clădire și succesul a fost prezentat drept „prima ucidere în are” și „un pas mare către eradicarea completă a țânțarilor”.

Drona finală va identifica țânțarii după sex și specie

Versiunea finală a dronei va putea trimite impulsuri ultrasonice și a asculta ecoul cu o serie de microfoane. Potrivit experților, sunetul produs de aripile unei insecte creează o semnătură distinctă.

Acest lucru ar putea fi folosit pentru a distinge țânțarii de alte insecte și chiar pentru a identifica specia și sexul acestora. Drona ar intercepta apoi ținta, evitând în același timp pereții și obstacolele. Scopul proiectului este de a folosi roiuri de drone pentru a elimina țânțarii din zonele urbane.

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