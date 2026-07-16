Un supermarket din Brăila a luat foc. Clienții și angajații au fost evacuați

Incendiul a izbucnit joi pe acoperișul unui supermarket de pe Bulevardul Dorobanților din Brăila. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere, o autospecială de intervenția la înălțime și o ambulanță SMURD, au anunțat reprezentanții ISU Brăila.

Din interiorul magazinului au fost evacuați toți clienții și angajații. Pompierii au reușit să stingă flăcările care au distrus o parte a acoperișului.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurt-circuit la cablul de alimentare al unui ventilator de pe acoperișul clădirii.