Prima pagină » Social » Un supermarket din Brăila a luat foc. Clienții și angajații au fost evacuați

Un supermarket din Brăila a luat foc. Clienții și angajații au fost evacuați

Un supermarket din orașul Brăila a luat foc. Clienții și angajații au fost evacuați. Flăcările au pornit în urma unui scurt circuit.
Grevă generală în spitale: „Pacienții cronici vor avea de suferit”, avertizează SANITAS
Grevă generală în spitale: „Pacienții cronici vor avea de suferit”, avertizează SANITAS
România și Serbia își unesc forțele pentru proiecte care ar putea schimba harta energetică a regiunii
România și Serbia își unesc forțele pentru proiecte care ar putea schimba harta energetică a regiunii
Metoda „loverboy”, tentative de omor și cămătărie. DIICOT lovește o grupare din Brăila
Metoda „loverboy”, tentative de omor și cămătărie. DIICOT lovește o grupare din Brăila
Roboți, drone și submarine, într-o misiune fără precedent în Groenlanda. Miza: viitorul oceanelor
Roboți, drone și submarine, într-o misiune fără precedent în Groenlanda. Miza: viitorul oceanelor
Fumul incendiilor din Canada sufocă America de Nord: mii de oameni evacuați, iar norul toxic se întinde până la New York și Washington
Fumul incendiilor din Canada sufocă America de Nord: mii de oameni evacuați, iar norul toxic se întinde până la New York și Washington
Petru Mazilu
16 iul. 2026, 16:27, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incendiul a izbucnit joi pe acoperișul unui supermarket de pe Bulevardul Dorobanților din Brăila. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere, o autospecială de intervenția la înălțime și o ambulanță SMURD, au anunțat reprezentanții ISU Brăila.

Din interiorul magazinului au fost evacuați toți clienții și angajații. Pompierii au reușit să stingă flăcările care au distrus o parte a acoperișului.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurt-circuit la cablul de alimentare al unui ventilator de pe acoperișul clădirii.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
SURSE Fenta funcționarului de la Casa de Pensii București la percheziția DIICOT: Nu am bani în casă. Plicuri cu 20.000 de euro ridicate de ofițeri
Gandul
BREAKING! Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Megaafacerea din România vânată de miliardarul american Todd Boehly. Cerere trimisă la București vizând un perimetru de gaze din Marea Neagră
Libertatea
Imagine rară cu fiul Mădălinei Manole, la 17 ani. Cum arată băiatul regretatei soliste
CSID
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da