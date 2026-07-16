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Metoda „loverboy”, tentative de omor și cămătărie. DIICOT lovește o grupare din Brăila

Procurorii DIICOT au efectuat joi 29 de percheziții în Brăila și Galați într-un dosar de criminalitate organizată. Ancheta vizează o grupare suspectată de comiterea mai multor infracțiuni grave, între care tentative de omor, cămătărie și trafic de persoane.
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Maria Miron
16 iul. 2026, 09:08, Justiţie
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Acțiunea procurorilor DIICOT – Structura Centrală și a polițiștilor Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR a vizat destructurarea unei grupări de criminalitate organizată care, potrivit anchetatorilor, ar fi fost implicată în infracțiuni violente, cămătărie, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. În cadrul operațiunii au fost făcute 29 de percheziții în județele Brăila și Galați, inclusiv la o unitate de penitenciar.

Cum era organizată gruparea

Potrivit anchetatorilor, gruparea s-a constituit în 2021 în municipiul Brăila, în jurul a trei suspecți, cărora li s-au alăturat ulterior alți 20 de membri.

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, începând cu anul 2021, pe raza municipiului Brăila, trei suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat și pe care au sprijinit-o alți 20 de suspecți, toți acționând în mod coordonat, sub autoritatea liderului”, au transmis procurorii DIICOT.

Anchetatorii susțin că organizația era coordonată de un bărbat de 50 de ani și urmărea atât comiterea unor infracțiuni violente, cât și obținerea de profituri din activități de cămătărie.

Patru victime în dosare de tentativă de omor

Potrivit DIICOT, între 2021 și iulie 2026, membrii grupării au agresat mai multe persoane pentru intimidarea rivalilor și consolidarea influenței în mediul infracțional local.

„Membrii grupării au exercitat acte de violență împotriva mai multor persoane, săvârșind infracțiuni de tentativă la omor asupra a patru victime (…), pentru menținerea și consolidarea supremației grupării în zona de influență”, au transmis procurorii.

Anchetatorii susțin că atacurile au fost deosebit de violente, iar victimele au supraviețuit datorită intervenției medicale și reacției acestora.

„Prin natura obiectelor utilizate, intensitatea, frecvența loviturilor aplicate și zonele anatomice vizate, acțiunile membrilor grupării au fost apte să producă decesul victimelor”, a comunicat DIICOT.

Rețeaua de cămătărie a grupării

Anchetatorii susțin că liderul grupării desfășura, în mod constant, activități de cămătărie, acordând împrumuturi fără autorizație și percepând dobânzi săptămânale, lunare sau la termen.

Debitorii erau obligați să ofere garanții constând în imobile sau autoturisme de lux, iar în cazul întârzierii plăților erau supuși intimidărilor și presiunilor psihologice.

Potrivit DIICOT, și alți membri ai grupării ar fi acordat împrumuturi cu dobândă în același mod.

Bunuri pe numele rudelor

Procurorii susțin că liderul organizației ar fi încercat să ascundă proveniența banilor și bunurilor dobândite ilegal prin transferarea acestora pe numele unor membri ai familiei.

„A procedat la transferarea și înregistrarea unor bunuri imobile și mobile (autoturisme de lux), pe numele unor persoane din cadrul familiei sale, deși era adevăratul beneficiar și utilizator al acestora”.

Victime exploatate prin metoda „loverboy”

Ancheta a scos la iveală și suspiciuni privind traficul de persoane și proxenetism.

Potrivit DIICOT, doi membri ai grupării au recrutat tinere folosind metoda „loverboy”, promițându-le o relație sentimentală, și obligându-le ulterior să practice prostituția în Elveția și Austria.

Una dintre victime a fost transportată și adăpostită în mai multe orașe din România, printre care Brăila, Baia Mare, Brașov și Suceava.

Audieri la sediul DIICOT

Persoanele vizate sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

La operațiune participă specialiști ai Institutului Național de Criminalistică, polițiști din mai multe structuri ale Poliției Române, jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție și specialiști ai Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

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