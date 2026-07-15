Român condamnat în SUA pentru o fraudă de sute de mii de dolari cu ajutoare alimentare. Cum acționa rețeaua

Autoritățile americane estimează că numai prejudiciul produs în statul Maryland se ridică la aproximativ 343.756 de dolari.

Potrivit unui comunicat al Biroului Procurorului Federal din Districtul Maryland, un român în vârstă de 29 de ani a fost găsit vinovat pentru conspirație în vederea comiterii de fraudă informatică și furt agravat de identitate. Instanța l-a obligat, pe lângă pedeapsa cu închisoarea, să achite despăgubiri în valoare de 343.756 de dolari și a dispus confiscarea altor 91.873,52 dolari.

Cum funcționa schema

Anchetatorii susțin că, începând din 2022, bărbatul și complicii săi au obținut ilegal datele cardurilor EBT (Electronic Benefit Transfer), utilizate de beneficiarii programului SNAP, echivalentul american al ajutoarelor alimentare acordate persoanelor cu venituri reduse.

Gruparea instala dispozitive de tip „skimming” pe terminalele de plată din diverse magazine pentru a copia informațiile stocate pe carduri. Datele erau apoi folosite pentru clonarea cardurilor, iar membrii rețelei efectuau achiziții consistente de produse folosind fondurile victimelor.

Investigația a arătat că activitatea infracțională s-a desfășurat în mai multe state americane, inclusiv Maryland, California, Kentucky, Tennessee și New York.

Conturi create cu identități false

Potrivit documentelor din dosar, în noiembrie 2022, românul a utilizat un card bancar emis pe un nume fals pentru a activa un cont premium la lanțul de magazine Sam’s Club din Ohio.

Anchetatorii au descoperit că prin acel cont au fost efectuate, între iulie 2022 și iunie 2023, cumpărături folosind aproximativ 168 de carduri EBT diferite, valoarea totală a tranzacțiilor depășind 175.600 de dolari. Dintre acestea, peste 12.400 de dolari proveneau din utilizarea frauduloasă a cardurilor aparținând unor victime din Maryland.

O altă investigație a vizat un cont Sam’s Club creat pe un alt nume fals, asociat aceluiași număr de telefon folosit de român. Prin intermediul acestuia au fost realizate achiziții de peste 46.400 de dolari cu ajutorul a 29 de carduri EBT compromise.

De asemenea, autoritățile au identificat un cont BJ’s Wholesale deschis tot sub io identitate falsă, folosind adresa de domiciliu a bărbatului. Acesta a fost utilizat pentru cumpărături de peste 107.500 de dolari, efectuate cu aproximativ 179 de carduri EBT aparținând unui număr de 57 de victime.

Anchetatorii spun că românul a participat personal și la cumpărături în cantități mari folosind cardurile clonate.

Victime rămase fără bani pentru hrană

Consecințele fraudei au fost semnificative pentru beneficiarii programului federal. Potrivit autorităților americane, cel puțin 15 persoane au rămas fără fondurile destinate alimentelor și nu și-au mai putut cumpăra produse de bază până la alimentarea cardurilor în luna următoare.

Dosarul îi vizează și pe alți membri ai grupării. Anterior, un alt român, care avea și cetățenie irlandeză, a fost condamnat la doi ani de închisoare, iar o româncă a primit o pedeapsă de 28 de luni pentru implicarea în aceeași schemă.

O nouă investigație a autorităților americane asupra fraudelor

Cazul vine într-un context în care Departamentul de Justiție al SUA și-a intensificat acțiunile împotriva fraudelor care vizează programele de beneficii federale, după înființarea, în luna aprilie, a Diviziei Naționale pentru Combaterea Fraudelor. Potrivit autorităților, noua structură are ca obiectiv investigarea și trimiterea în judecată a persoanelor care fraudează fondurile publice destinate programelor de asistență socială.