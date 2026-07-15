E. Jean Carroll a primit 5,63 mil. de dolari după ce a câștigat procesul cu Trump pentru abuz sexual

În ciuda obiecțiilor lui Trump, banii au fost eliberați firmei de avocatură a lui Carroll luni, la cinci zile după ce judecătorul districtual american Lewis Kaplan a autorizat plata dintr-un cont supravegheat de instanță.

Plata reprezintă verdictul civil inițial de 5 milioane de dolari, plus dobânda, potrivit Reuters.

Este prima dată când Trump este obligat să o plătească suma de bani către Carroll. Ea a câștigat procese civile în valoare de 88,3 milioane de dolari împotriva președintelui în cei șapte ani de când acesta a negat că a violat-o în perioada anului 1996 într-un dressing al unui magazin universal Bergdorf Goodman din Manhattan.

Trump spune că scriitoarea a inventat violul pentru a-și vinde memoriile

Trump a calificat afirmațiile lui Carroll drept o farsă, a negat că o cunoștea, a spus că a inventat presupusul viol pentru a-și vinde memoriile și a ridiculizat cazul ei drept „înarmare și agresiune juridică”. Luna trecută, Curtea Supremă a SUA a respins apelul lui Trump împotriva verdictului de 5 milioane de dolari.

Un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Trump a repetat marți o declarație făcută după decizia lui Kaplan: „Poporul american este alături de președintele Trump, cerând încetarea imediată a tuturor vânătorilor de vrăjitoare, inclusiv a parodiei finanțate de democrați a farselor lui Carroll”.

Daune ireparabile

Săptămâna trecută, avocatul lui Trump a cerut unei curți federale de apel să blocheze o plată, spunând că președintele ar suferi „daune ireparabile” dacă Carroll și-ar îndeplini intenția declarată de a dona banii, deoarece probabil aceștia nu ar putea fi recuperați.

Avocatul a mai spus că nu contează că Carroll asigură acum că va pune banii într-un cont cu dobândă pentru a-și finanța pensia, deoarece i-ar putea dona în continuare.

Jurații au acordat lui Carroll 5 milioane de dolari pe baza unei negări a lui Trump în 2022. Violul nu a putut fi, însă, probat.

Un alt juriu, în 2024, i-a cerut lui Trump să-i plătească lui Carroll 83,3 milioane de dolari, pe baza negării sale inițiale din 2019, în timpul primului său mandat la Casa Albă.

Este de așteaptat ca Trump să conteste verdictul la Curtea Supremă. Avocata lui Carroll, Roberta Kaplan, care nu este rudă cu judecătorul, a declarat într-un comunicat: „Acum trei ani, un juriu unanim format din nouă persoane l-a găsit pe președintele Trump responsabil pentru agresiunea sexuală și defăimarea lui E. Jean Carroll. Suntem încântați să vă informăm că aceasta a primit despăgubirile pe care juriul i le-a acordat”.