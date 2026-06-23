Curtea Supremă a SUA amână de luni întregi un caz care îl privește pe Donald Trump. Miza depășește 100 de milioane de dolari

Potrivit unei analize CNN, instanța supremă a reprogramat de 15 ori examinarea apelului depus de Trump împotriva verdictului prin care un juriu federal a concluzionat că acesta a agresat sexual și a defăimat-o pe E. Jean Carroll. Cazul se referă la procesul în care un juriu din New York i-a acordat lui Carroll despăgubiri de 5 milioane de dolari. Trump a contestat verdictul, susținând că judecătorul a permis prezentarea unor probe care nu ar fi trebuit să ajungă în fața juraților.

Apelul blocat într-o procedură rar întâlnită

Deși Curtea Supremă analizează în mod regulat sute de cereri de apel, experții remarcă faptul că dosarul Trump-Carroll a fost reprogramat de un număr neobișnuit de mare de ori. Instanța nu oferă explicații publice pentru astfel de decizii. Printre ipotezele avansate se numără posibilitatea ca judecătorii să aștepte un alt dosar legat de aceeași dispută juridică sau ca unul dintre magistrați să pregătească o opinie separată. Întârzierea are însă un efect concret: amână aplicarea definitivă a unei hotărâri care îi este defavorabilă lui Trump.

Două procese și despăgubiri uriașe

Conflictul juridic dintre Donald Trump și E. Jean Carroll durează de mai mulți ani. În primul proces, Carroll l-a acuzat pe Trump că a defăimat-o după ce aceasta a susținut public că a fost agresată sexual într-un magazin din New York în anii ’90. Ulterior, a fost deschis și un al doilea proces, după adoptarea unei legi care a permis victimelor agresiunilor sexuale mai vechi să introducă acțiuni civile. Primul verdict a adus despăgubiri de 5 milioane de dolari, iar al doilea a ridicat nota de plată cu încă 83 de milioane de dolari. Cu dobânzi, suma totală pe care Trump ar putea să o datoreze depășește 100 de milioane de dolari.

Un nou capitol al disputei juridice

Între timp, avocații lui Trump au anunțat că intenționează să aducă și al doilea dosar în fața Curții Supreme, solicitând ca cele două cauze să fie analizate împreună. Acest lucru ar putea împinge orice decizie privind cazul Carroll spre toamna acestui an. Pentru moment, Curtea Supremă nu a indicat dacă va accepta apelul lui Trump sau dacă îl va respinge. Cert este că unul dintre cele mai urmărite litigii civile din Statele Unite rămâne într-un punct de așteptare, în timp ce consecințele financiare și politice continuă să crească.