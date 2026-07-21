Un pilot riscă să-și piardă avionul de 95.000 de dolari din cauza unui pachet cu șase beri. Cazul ajunge la Curtea Supremă a SUA

Curtea Supremă a SUA a anunțat că va analiza cazul lui Kenneth Jouppi, un pilot de zboruri regionale din Alaska, care susține că autoritățile încalcă Constituția prin încercarea de a-i confisca aeronava, considerând sancțiunea disproporționată față de fapta comisă. Potrivit AP, procesul va fi judecat în toamna acestui an și ar putea stabili un precedent important privind limitele confiscării bunurilor în cadrul procedurilor penale.

Un zbor spre un sat unde alcoolul este interzis

Cazul datează din aprilie 2012, când Kenneth Jouppi urma să transporte un pasager din Fairbanks către Beaver, o comunitate izolată din Alaska în care introducerea băuturilor alcoolice este interzisă prin lege. Înainte de decolare, polițiștii au inspectat aeronava și au descoperit într-o sacoșă de cumpărături un pachet cu șase doze de bere Budweiser, aflat în bagajele pasagerului.

Atât pasagerul, cât și pilotul și compania acestuia au fost acuzați că au transportat în mod conștient alcool într-o comunitate „uscată” („dry village”, unde nu se consumă alcool, n.e.), unde astfel de produse sunt interzise. Pasagerul și-a recunoscut vinovăția, iar un juriu l-a condamnat ulterior pe Jouppi și compania sa pentru o infracțiune minoră. Instanța l-a condamnat la trei zile de închisoare.

Miza procesului nu este condamnarea, ci avionul

Conflictul juridic a continuat însă după sentință. Autoritățile din Alaska au inițiat procedura de confiscare a avionului Cessna din 1969 folosit la transport, evaluat la aproximativ 95.000 de dolari. Curtea Supremă din Alaska a decis că aeronava poate fi confiscată în baza legislației statului privind confiscarea bunurilor folosite la săvârșirea unor infracțiuni. Kenneth Jouppi contestă însă această măsură și susține că ea încalcă Amendamentul al Optulea din Constituția Statelor Unite, care interzice aplicarea unor amenzi sau sancțiuni excesive.

„Lupt de peste un deceniu”

Pilotul, care are acum peste 80 de ani, afirmă că procesul nu mai este doar despre avionul său. „Am peste 80 de ani și lupt de mai bine de un deceniu pentru că simt că este datoria mea să mă asigur că Declarația Drepturilor chiar înseamnă ceva atunci când protejează cetățenii împotriva exceselor statului”, a declarat Jouppi într-un comunicat transmis prin intermediul avocaților săi.

Apărătorii săi, de la organizația Institute for Justice, susțin că instanțele din Alaska au analizat cazul prea abstract, fără să țină cont că nu exista un model repetat de activitate infracțională. „Puține cazuri privind sancțiunile excesive ilustrează problema atât de clar. Confiscarea unui avion pentru un pachet cu șase beri este un exemplu care justifică în sine intervenția Curții Supreme”, au argumentat aceștia în recurs.

Statul: sancțiunea este justificată

Autoritățile din Alaska susțin însă că instanțele au aplicat corect legea. Avocații procurorului general al statului au arătat că tribunalele americane folosesc deja criterii bine stabilite pentru a evalua dacă o amendă sau o confiscare este disproporționată în raport cu gravitatea faptei.

În opinia lor, Kenneth Jouppi nu a demonstrat că pierderea avionului ar reprezenta o sancțiune excesivă în contextul legislației din Alaska. Statul argumentează că abuzul de alcool reprezintă o problemă majoră în comunitățile izolate din Alaska, iar avioanele sunt adesea singurul mijloc practic prin care alcoolul poate fi introdus ilegal în aceste localități.

O decizie cu efecte dincolo de Alaska

Dosarul depășește cazul unui singur pilot și al unui singur avion. Hotărârea Curții Supreme ar putea clarifica modul în care trebuie interpretată clauza constituțională care interzice sancțiunile excesive și ar putea influența numeroase litigii privind confiscarea bunurilor folosite la săvârșirea unor infracțiuni.

Dacă judecătorii îi vor da dreptate lui Kenneth Jouppi, decizia ar putea limita posibilitatea autorităților americane de a confisca bunuri de mare valoare în cazurile în care sancțiunea este considerată disproporționată față de gravitatea faptei.