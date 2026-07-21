Reuters: Boeing cere SUA să investigheze un împrumut de 3 miliarde de euro acordat Airbus. Compania invocă riscul încălcării armistițiului comercial

Potrivit unei scrisori consultate în exclusivitate de Reuters și adresate reprezentantului SUA pentru Comerț (USTR), Jamieson Greer, Boeing afirmă că a fost surprinsă de anunțul făcut pe 29 iunie de Banca Europeană de Investiții (BEI) privind finanțarea Airbus.

Anunțul a venit la doar patru zile după ce Uniunea Europeană a susținut prelungirea armistițiului privind litigiul referitor la subvențiile acordate producătorilor de aeronave.

În document, Boeing solicită autorităților americane să ceară Uniunii Europene „o prezentare completă a condițiilor acestui împrumut” și să explice în ce măsură acesta respectă acordul încheiat în 2021 între SUA și UE. Compania susține că înțelegerea prevedea un proces „deschis și transparent” pentru orice formă de sprijin financiar acordată celor doi producători.

De cealaltă parte, Banca Europeană de Investiții respinge acuzațiile și afirmă că împrumutul acordat Airbus nu reprezintă un tratament preferențial.

„Este un împrumut obișnuit, purtător de dobândă, parte din activitatea generală de finanțare a BEI”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

Atât Boeing, cât și Airbus au refuzat să comenteze suplimentar situația.

Până în prezent, nici Biroul Reprezentantului SUA pentru Comerț (USTR), nici Comisia Europeană nu au transmis un punct de vedere oficial cu privire la solicitarea Boeing.