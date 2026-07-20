Trump trimite avionul Air Force One la modernizare. Ce probleme de securitate are aeronava primită din Qatar

Declarația vine după ce au apărut întrebări privind nivelul de protecție și dotările de securitate ale aeronavei prezidențiale.

Trump a făcut anunțul duminică, la întoarcerea din New Jersey, unde a asistat la finala Cupei Mondiale FIFA. Întrebat dacă avionul dispune de sisteme de apărare împotriva rachetelor, liderul american a răspuns că aeronava „are multe capabilități”, însă urmează să fie echipată la cel mai înalt nivel.

„Din câte înțeleg, peste aproximativ o lună îl vor trimite pentru a fi adus la capacitate maximă. Procesul va dura aproximativ o lună”, a declarat Donald Trump, conform Reuters.

Apariția unor îngrijorări privind securitatea

Donald Trump a început să utilizeze noul Boeing 747 pe 1 iulie, după ce aeronava donată de Qatar a fost adaptată într-un ritm accelerat pentru a îndeplini rolul de avion prezidențial.

Totuși, în timpul unei deplasări oficiale din Turcia către Regatul Unit, pe 8 iulie, președintele american a renunțat temporar la noua aeronavă și a ales să călătorească la Londra cu vechiul Air Force One.

La acel moment, Trump a explicat că a făcut acest lucru „din nostalgie”, însă pentru întoarcerea în Statele Unite a utilizat din nou avionul primit din Qatar.

Modernizarea aeronavei a fost realizată de compania americană L3Harris Technologies, care a efectuat lucrările necesare pentru transformarea avionului într-o platformă prezidențială temporară. Aeronava poartă schema de culori preferată de Donald Trump, în nuanțe de roșu, alb, albastru închis și auriu.

Boeing întârzie livrarea noilor aeronave

Aeronava donată de Qatar este destinată să acopere perioada de tranziție până la livrarea noii generații Air Force One. Boeing lucrează la două aeronave Boeing 747-8 special construite pentru transportul președintelui SUA, în baza unui contract în valoare de 3,9 miliarde de dolari, semnat în 2018.

Programul se confruntă însă cu întârzieri majore, fiind deja cu aproximativ patru ani în urma calendarului inițial și depășind bugetul stabilit. Potrivit estimărilor actuale, cele două aeronave oficiale ar urma să fie livrate abia la jumătatea anului 2028.

În acest context, avionul primit din Qatar reprezintă o soluție provizorie pentru transportul președintelui american.

Criticile privind aeronava oferită de Qatar

Decizia de a accepta aeronava drept cadou din partea Qatarului a generat numeroase controverse în Statele Unite. Specialiști în domeniul securității au avertizat că ritmul accelerat al modificărilor ar fi putut afecta integrarea unor sisteme complexe de protecție, inclusiv echipamente defensive și tehnologii de comunicații securizate.

De asemenea, au existat critici privind oportunitatea acceptării unei astfel de donații, atât din perspectiva costurilor suplimentare de adaptare, cât și a implicațiilor politice.

În paralel, subiectul a generat și dispute juridice. Jurnaliști ai publicației The New York Times, care au relatat despre sistemele de securitate ale aeronavei, au fost citați să se prezinte în fața unui mare juriu federal. Publicația a solicitat instanței blocarea acestor citații, invocând protecția libertății presei.