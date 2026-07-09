Trump nu a folosit noul avion Air Force One pentru a părăsi Turcia

Donald Trump a ajuns în capitala Turciei, Ankara, marți, la bordul noii aeronave, vopsită în roșu, și a plecat miercuri seara cu un alt avion, „Air Force One” folosit ani de zile, vopsit în albastru, potrivit Le Figaro .

Noua aeronavă donată de Qatar „va zbura spre Europa, către două sau trei baze militare importante, unde o putea arăta publicului, iar eu mă voi întoarce acasă pe mijloace normale”, a declarat președintele american înainte de a părăsi Ankara. Acest lucru permite „trupelor să o vadă, pentru că este lucru cu adevărat magnifică”, a adăugat el, rămânând foarte vag în ceea ce privește motivul acestei schimbări de ultim moment.

Schimbare la cererea Serviciului Secret

The New York Times a raportat miercuri seară că acest lucru a fost făcut la cererea Serviciului Secret, responsabil cu protejarea președintelui, din motive de securitate. Potrivit ziarului, noua aeronavă, recondiționată rapidă de armata americană după donația qatareză, nu are toată tehnologia vechiului avion. În mod neobișnuit, jurnaliștii care călătoreau cu fostul avion prezidențial au fost instruiți, la plecarea din Ankara, să tragă jaluzelele.

Întrebat despre acest lucru în timpul unei conferințe de preză, Donald Trump a părut să sugereze că el însuși, și prin urmare avionul său, ar putea fi o țintă a Iranului, cu care ostilități au fost reluate.

Vechiul avion la transport pe președinte în Regatul Unit. Acolo, Donald Trump sa îmbarcat în noul Air Force One, cu destinația Washington.