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Europa de Vest a înregistrat cea mai caldă lună iunie din istorie

Iunie 2026 a fost cea mai fierbinte lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest, a dezvăluit joi observatorul climatic Copernicus al UE, în contextul în care un nou val de căldură s-a instalat pe continent.
Europa de Vest a înregistrat cea mai caldă lună iunie din istorie
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
09 iul. 2026, 06:17, Știri externe
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Temperatura medie din Europa de Vest a atins 20,74°C în iunie, cu peste 3°C peste media din perioada 1991-2020, a detaliat Copernicus într-un raport lunar, depășind recordul anterior din regiune, stabilit în iunie 2025, potrivit Le Figaro.

„Schimbările climatice trec de la statutul unei probleme abstracte, statistice, viitoare, despre care aflăm din rapoarte, la cel al unei realități concrete și perturbatoare din viața de zi cu zi”, a declarat pentru AFP Samantha Burgess, manager strategic pentru probleme climatice la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), o organizație interguvernamentală care gestionează Copernicus.

„Europa se încălzește mult mai repede decât media globală”, a remarcat ea, subliniind schimbările circulației atmosferice ca fiind una dintre cauze.

Temperaturile globale au depășit media estimată

Samantha Burgess a mai afirmat că „Modificările observate în circulația atmosferică indică faptul că acest fenomen se va intensifica în Europa în viitor. Prin urmare, vom vedea mai multe valuri de căldură într-o lume mai caldă. Acestea vor fi mai intense, vor dura mai mult și vor afecta mai multe zone geografice”. Ea a solicitat totodată atingerea unui nivel net zero de emisii de gaze cu efect de seră „cât mai curând posibil”.

În iunie, temperaturile globale au depășit media estimată a erei preindustriale, o perioadă care acoperă anii 1850-1900, cu 1,39°C, a mai arătat Copernicus în raportul său.

Aceasta este a doua cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată, atât la nivel global, cât și în Europa în ansamblu, a declarat Copernicus, pe măsură ce încălzirea globală cauzată de om continuă.

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