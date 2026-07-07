Unde găsești cea mai bună pizza din Europa, în afara Italiei. Clasamentul care surprinde prin orașul aflat pe primul loc

De fapt, cea mai bună pizzerie din Europa, în afara Italiei, este Napoli on the Road, din cartierul Soho, Londra. Potrivit Euronews, restaurantul fondat de Michele Pascarella ocupă prima poziție pentru al treilea an consecutiv. Povestea afacerii a început modest, cu un cuptor pe lemne montat pe un vehicul cu trei roți, care servea pizza în piețele și târgurile londoneze. Astăzi, conceptul s-a extins la trei restaurante în capitala britanică. Se pare că secretul succesului este chiar aluatul, apreciat pentru textura aerată și ușoară, dar și echilibrul dintre ingredientele tradiționale și combinațiile moderne.

Spania și Franța completează podiumul

Locul al doilea este ocupat de Baldoria, din Madrid, un restaurant inspirat de bucătăria italiană autentică și care folosește numeroase ingrediente importate din Italia. Pe poziția a treia se află IMperfetto, din Puteaux, în apropiere de Paris, apreciat pentru pizza în stil napolitan și pentru utilizarea ingredientelor proaspete. Clasamentul arată că pizza de calitate nu mai este de mult un fenomen exclusiv italian, iar marile capitale europene au devenit destinații culinare importante pentru iubitorii acestui preparat.

Spania conduce la numărul de pizzerii premiate

Ghidul Top Pizza Europa 2026 include anul acesta 200 de pizzerii din 35 de țări, cea mai amplă ediție de până acum. Spania este țara cu cele mai multe restaurante incluse în clasament, având 29 de pizzerii, urmată de Franța, cu 24, și Regatul Unit, cu 22. La nivel de orașe, Paris conduce cu 17 restaurante premiate, urmat de Londra, cu 15, și Madrid, cu nouă. Potrivit organizatorilor, extinderea clasamentului reflectă dezvoltarea spectaculoasă a scenei europene dedicate pizzei în ultimii ani.

Cine intră în Top 20

Pe lângă restaurantele din Londra, Madrid și Paris, în primele 20 de locuri se regăsesc localuri din Germania, Olanda, Slovacia, Portugalia, Austria, Danemarca, Belgia, Polonia, Macedonia de Nord și Croația. Prezența unor orașe precum Bratislava, Viena, Amsterdam sau Zagreb confirmă că pizza artizanală de înaltă calitate se găsește astăzi în tot mai multe destinații europene. Primele 20 de pizzerii din clasament se califică automat pentru competiția 100 Best Pizzerias in the World, al cărei clasament final va fi anunțat pe 15 septembrie, la Napoli.

Cum se schimbă turismul gastronomic

Clasamentele culinare influențează tot mai mult alegerea destinațiilor de vacanță. Potrivit experților din industria turismului, tot mai mulți călători își organizează city-break-urile și concediile în funcție de experiențele gastronomice, iar restaurantele premiate devin adevărate atracții turistice. Fenomenul este vizibil și în Europa, unde orașe precum Londra, Madrid sau Paris atrag anual mii de turiști interesați să descopere localurile incluse în cele mai importante ghiduri culinare internaționale. Deși Italia rămâne referința absolută pentru pizza autentică, ediția din 2026 a ghidului Top Pizza Europa arată că unele dintre cele mai apreciate preparate pot fi savurate și dincolo de granițele țării în care au apărut.