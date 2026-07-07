Gheorghe Falcă: „Noi suntem victimele și agresorii au fost PSD și AUR. Nu puteți cere victimei să stea în același pat cu agresorul”

Invitat la RFI, eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă a declarat că „Nu puteți cere victimei să stea în același pat cu agresorul”.

El a transmis că PNL nu poate avea încredere în agresor. Falcă face referire la PSD, care a demis Guvernul Bolojan alături de partidul extremist AUR.

Gheorghe Falcă dă de înțeles că liberalii au făcut suficiente compromisuri în negocierile pentru formarea unui nou Executiv.

Soluția propusă de PNL

„Trebuie încă o dată să spunem că noi suntem victimele și agresorii au fost PSD și AUR. Nu puteți cere victimei să stea în același pat cu agresorul. De aceea, noi am propus o soluție simplă. Cât timp mai este de guvernare, se împarte în două, Guvern minoritar PSD într-o parte și Guvern minoritar PNL-USR-UDMR în altă parte, astfel încât cei care s-au agresat să nu se vadă și să avem grijă de țară, prin reformele pe care trebuie să le facem”, a declarat eurodeputatul.

Falcă spune că PNL a făcut suficiente compromisuri în negocierile pentru formarea unui nou Guvern: „Noi vrem să rămânem de aici încolo un partid serios, pentru că avem în vârful partidului un om serios. Nu mai vrem să facem compromisuri, pentru că am făcut compromisuri care în diferite faze ne-au compromis”.

„PNL a început o campanie de deschidere”

Întrebat dacă PNL este pregătit pentru scenariul alegerilor anticipate, Gheorghe Falcă a răspuns că „PNL a început o campanie de deschidere, această deschidere are un succes. Am avut o întâlnire în comuna Vladimirescu, în Arad. Într-o singură zi s-au înscris o sută de oameni. Asta înseamnă că am intrat într-o etapă de recunoaștere din partea unor cetățeni, ceea ce ne permite să intrăm în alegeri anticipate. Doar că trebuie să intrăm în alegeri anticipate după ce Parlamentul aprobă toată legislația, pentru a lua banii din PNRR și tot ce înseamnă legislație pentru ca programul SAFE să înceapă”.

Întrebat dacă PNL își dorește alegeri anticipate, eurodeputatul a precizat: „De dorit noi nu ne dorim alegeri anticipate. Pentru că înseamnă o prelungire a unei crize. Dar, un partid politic responsabil trebuie să fie pregătit pentru orice acțiune democrată, într-un stat de drept”.