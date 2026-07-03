Petrișor Peiu: „Nu știu ce înseamnă melonizare”. „Nu îl cunosc pe Călin Georgescu”

Întrebat, la Digi24, despre declarațiile lui Kelemen Hunor, Peiu a afirmat că nu înțelege la ce se referă liderul UDMR.

„Nu știu ce înseamnă această melonizare. Repet, dacă cineva consideră că noi încălcăm cumva Constituția, este liber să se ducă să facă o plângere penală. Nu-l oprește nimeni”, a declarat senatorul AUR.

„Coaliția a creat această problemă uriașă economică”

Petrișor Peiu a susținut că responsabilitatea pentru actuala situație economică aparține partidelor aflate la guvernare.

„Cele patru partide din coaliția de guvernare au creat împreună această problemă uriașă economică pe care o are țara, pe care declară cu toții că vor s-o rezolve și că nu pot s-o rezolve decât ei. De unde știu ei sau care este proba faptului că numai ei pot să rezolve această criză, în contextul în care tot ei au creat-o?”, a afirmat acesta.

AUR spune că ar propune un premier dacă ar exista dialog cu președintele

Întrebat ce variantă de premier ar propune AUR dacă ar fi invitat la consultări de președintele României, Petrișor Peiu a declarat că formațiunea ar veni cu una sau mai multe propuneri, însă doar în condițiile în care ar exista un dialog real.

„Dacă am vedea cât de cât o atitudine din partea domnului președinte și o reală disponibilitate la dialog, am desemna și noi un candidat de premier. Sau poate chiar am pune la dispoziție două-trei nume. Dar atâta timp cât vezi că omul nici nu vrea să vorbească…”, a spus senatorul.

El a precizat că AUR are deja un program de guvernare, însă numele unui posibil premier nu poate fi anunțat într-o emisiune televizată.

„Dacă noi aveam între noi un vot și un nume de propunere de premier, am fi spus-o public la o conferință de presă. N-am fi venit la o emisiune să spunem, printre altele, chestiunea asta atât de importantă”, a declarat Petrișor Peiu.

Despre suspendarea președintelui: „Este o soluție politică”

Petrișor Peiu a fost întrebat și despre intenția AUR de a susține suspendarea președintelui. Acesta a afirmat că o astfel de procedură reprezintă un instrument democratic aflat la dispoziția opoziției.

„Este o soluție politică pe care opoziția democratică o are în vedere pentru rezolvarea acestei crize”, a spus senatorul AUR.

Petrișor Peiu: „Nu-l cunosc pe Călin Georgescu personal”

Întrebat dacă AUR își sincronizează mesajele cu cele ale lui Călin Georgescu și dacă s-a distanțat de acesta, Petrișor Peiu a negat că ar exista o relație personală între ei.

„Eu nu am vorbit niciodată cu el. Nu-l cunosc pe Călin Georgescu personal. L-am văzut într-o sală în care erau mai mulți oameni, acum mulți ani. V-aș minți dacă v-aș spune că am vorbit cu dânsul”, a declarat Petrișor Peiu.

Întrebat dacă George Simion comunică frecvent cu Călin Georgescu, senatorul a răspuns că nu poate vorbi în numele liderului AUR. „Nu știu. Cred că trebuie să răspundă domnul Simion. Dar eu, personal, nu-l cunosc. N-am dat mâna cu el. Nu m-am uitat în ochii lui. Nu știu ce să zic”, a afirmat acesta.

„Ce rol are constituțional domnul Georgescu?”

Petrișor Peiu a respins ideea că un eventual demers privind suspendarea președintelui ar avea legătură cu Călin Georgescu. „Ce legătură sau ce rol are constituțional domnul Georgescu în această chestiune? Nu are rol în mecanismul ăsta de suspendare a președintelui”, a declarat senatorul AUR.