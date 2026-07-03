„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”

Miruță a explicat că un acord anterior semnat cu PSD a fost încălcat de partid, iar acest lucru a dus la situația politică actuală. El a amintit că PSD a mai fost parte a unui acord de coaliție pe care nu l-a respectat, depunând ulterior o moțiune de cenzură împotriva partenerilor cu care semnase acel acord. Din acest motiv, potrivit lui Miruță, PNL, USR și UDMR sunt cei care continuă guvernarea în prezent, tocmai pentru că și-au demonstrat seriozitatea.

Miruță a adăugat un argument legat de stabilitatea instituțiilor statului. El a spus că, dacă PSD ar prelua guvernarea acum, așa cum solicită, ar exista o bulversare instituțională în momentul de față, urmată de o nouă bulversare atunci când mandatul PSD s-ar încheia și actuala echipă ar reveni. Potrivit lui, țara nu își permite să bulverseze funcționarea instituțiilor statului doar pentru a satisface solicitările unui partid pe care îl consideră responsabil pentru criza actuală.

Reacția la declarațiile liderului UDMR

Întrebat despre declarația liderului UDMR, Kelemen Hunor, care a susținut că refacerea coaliției fără USR ar fi singura variantă de deblocare a crizei, având în vedere aritmetica parlamentară, Miruță a contrazis această interpretare.

El a spus că, dacă PNL ar fi de acord cu o asemenea variantă, nu ar mai fi nevoie nici de UDMR, poate nici de USR. Potrivit lui MIruță, până în prezent, PNL s-a sincronizat cu USR în deciziile luate, dar a precizat că fiecare partid își asumă propriile decizii politice, cu costurile aferente.

Miruță a subliniat că România are nevoie, după 30 de ani de jocuri politice, de încredere reală în clasa politică. El a spus că în politică nu poți funcționa cu „contracte semnate la notar”, ci cu credibilitate, iar aceasta lipsește în prezent din clasa politică.

Ministrul a amintit că guvernarea anterioară PSD-PNL-UDMR a avut rezultatele cunoscute. El a spus că USR a intrat în actualul guvern și și-a respectat toate angajamentele, fără să se implice în disputele dintre PSD și premierul Bolojan, concentrându-se pe activitatea din ministerele proprii. Miruță a reamintit că USR a anunțat încă de la început că, dacă PSD votează o moțiune de cenzură, partidul nu va mai face un guvern alături de PSD, iar această poziție nu s-a schimbat.

Ce înseamnă, concret, „guvern de armistițiu”

Întrebat ce înțelege prin termenul „guvern de armistițiu”, Miruță a explicat că acesta poate presupune acceptarea, de către USR, PNL și UDMR, a unui guvern minoritar condus de PSD, după finalizarea primei jumătăți a mandatului actual, până la alegeri. Mai departe, el a confirmat că este vorba despre un guvern minoritar, dar susținut de celelalte partide.

Condițiile în care USR ar vota un guvern minoritar PSD

Întrebat în ce condiții coaliția de dreapta ar vota, în această vară, un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu sau de un alt premier propus de PSD, Miruță a răspuns că poate vorbi doar în numele USR, nu al întregii coaliții. El a spus că USR nu are încredere în PSD și nu consideră legitim ca partidul, după ce a blocat funcționarea guvernului, să preia singur, monocolor, prima etapă a guvernării țării.