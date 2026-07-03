Peiu, întâlnire cu PSD la o terasă înainte de moțiunea de cenzură: „Eu am fost cu Simion”

Invitat vineri la Digi24, liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu a declarat că „cu două zile înainte (de moțiunea de cenzură), împreună cu domnul Marian Neacșu, dânșii ne-au invitat la o discuție. Undeva la o terasă în București. Era soare, era frumos”.

Întrebat cine a fost la masă, Peiu a răspuns „Conducerea PSD și eu am fost cu domnul președinte Simion, al partidului AUR”.

„Propunerea a fost ca să nu risipim două moțiuni de cenzură, să facem una singură”, a explicat acesta.

„Noi marți, la trei zile după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea candidat pentru funcția de premier, noi marți am avut o ședință a Biroul Național de Conducere, unde am votat în unanimitate faptul că nu vom vota guvernul Veștea”, a conchis Petrișor Peiu.