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Peiu, întâlnire cu PSD la o terasă înainte de moțiunea de cenzură: „Eu am fost cu Simion”

Petrișor Peiu a declarat că a fost la o întâlnire cu Partidul Social Democrat la o terasă, înainte de moțiunea de cenzură. El a declarat că a „fost cu Simion”.
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Ioana Târziu
03 iul. 2026, 20:31, Politic
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Invitat vineri la Digi24, liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu a declarat că „cu două zile înainte (de moțiunea de cenzură), împreună cu domnul Marian Neacșu, dânșii ne-au invitat la o discuție. Undeva la o terasă în București. Era soare, era frumos”.

Întrebat cine a fost la masă, Peiu a răspuns „Conducerea PSD și eu am fost cu domnul președinte Simion, al partidului AUR”.

„Propunerea a fost ca să nu risipim două moțiuni de cenzură, să facem una singură”, a explicat acesta.

„Noi marți, la trei zile după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea candidat pentru funcția de premier, noi marți am avut o ședință a Biroul Național de Conducere, unde am votat în unanimitate faptul că nu vom vota guvernul Veștea”, a conchis Petrișor Peiu.

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