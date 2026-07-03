Alexandru Muraru: PSD și Ministerul Muncii sunt responsabile politic pentru scandalul azilelor din Bihor

Responsabil politic pentru situația din Bihor este Ministerul Muncii, condus în ultimii ani de reprezentanți ai PSD, spune, vineri, la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Acesta respinge orice vină a fostului primar al orașului Oradea, Ilie Bolojan, în scandalul azilelor.

Întrebat în legătură cu un curent de opinie din spațiul public care face o legătură între scandalul azilelor din Bihor și fostul primar al orașului Oradea, Ilie Bolojan, Alexandru Muraru a răspuns: „Este o încercare de a da sentimentul că Ilie Bolojan este implicat în tot felul de afaceri oneroase sau de crize instituționale sau sociale. Este un neadevăr și un mare fals și o manipulare grosolană”.

Liderul PNL Iași dă vina pe unele instituții controlate de PSD în scandalul privind azilele din Bihor.

„Dacă e să avem un responsabil politic pentru ce s-a întâmplat în această chestiune legată de aceste azile, este sau sunt cei care au deținut Ministerul Muncii în ultimii cinci ani, adică PSD. De asemenea, Agenția Județeană de Prestații Sociale din Bihor, care avea sarcina să licențieze, să verifice, să coordoneze aceste azile a fost condusă de 15 ani numai de pesediști. Inclusiv ajutoarele de înmormântare sunt date nu de DGASPC Bihor sau de Primăria Bihor, ci de Casa de Pensii, care este tot sub Ministerul Muncii. Deci toate instituțiile care aveau atribuții de control, de licențiere, de verificare, sunt sub Ministerul Muncii”.

Deputatul Alexandru Muraru îi pune la zid pe contestatarii lui Ilie Bolojan: „Acești oameni care acționează în spatele frontului politic, care sunt din Justiție, din partea sistemului, disperarea cu care acționează acești oameni în aceste zile nu face altceva decât să crească autoritatea, să crească încrederea față de Ilie Bolojan, pentru că vedem aceste lucruri nu de acum, ci de un an și știm foarte bine că oamenii nu sunt naivi, nu pot fi păcăliți prin televiziuni plătite, prin astfel de jocuri care nu fac altceva decât să slăbească și democrația românească și imaginea României”.

Ancheta azilelor de la Bihor

Viorel Pașca și alte persoane sunt vizate de o ancheta DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Ei au fost aduși la București pentru audieri, după perchezițiile desfășurate în mai multe locuri din județul Bihor. Ancheta urmărește activitatea unor centre în care erau găzduite sute de persoane aflate în situații de vulnerabilitate. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi funcționat începând din anul 2020 și ar fi obținut diferite beneficii financiare prin donații, sponsorizări și venituri ale persoanelor aflate în îngrijire.

Din cele 409 persoane aflate în centrele din Bihor, 391 au fost relocate în servicii sociale autorizate din 19 județe. Celelalte 17 se află la UPU Bihor, unde beneficiază de evaluarea și îngrijirea medicală necesare înainte de stabilirea măsurilor de protecție adecvate.